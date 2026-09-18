La UE reclama a Turquía poner fin a la intimidación y persecución judicial de activistas LGTBIQ+

Archivo - Una manifestación en la Marcha Trans de Estambul - Tolga Uluturk/Zuma Press Wire/Dp / Dpa - Archivo

BRUSELAS 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha reclamado este viernes a Turquía que ponga fin a la intimidación contra activistas LGTBIQ+, defensores de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil, ante las recientes detenciones y procedimientos judiciales abiertos en el país, instando además a Ankara a liberar a las personas detenidas arbitrariamente y retirar los cargos "infundados".

En un comunicado, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) ha expresado su "preocupación" por las actuaciones contra personas LGTBIQ+, activistas y organizaciones de la sociedad civil, que incluyen también el bloqueo de páginas web y cuentas en redes sociales y acusaciones relacionadas con la financiación de estas organizaciones.

Pese a tomar nota "de la liberación de muchos de los detenidos", ha reclamado a las autoridades turcas que garanticen "el respeto de las garantías procesales", a retirar los cargos "infundados", y poner en libertad a quienes sigan bajo custodia arbitraria, después de que el pasado fin de semana las fuerzas de seguridad turcas lanzaran redadas contra "nueve organizaciones, trece compañías y 162 sospechosos", según las autoridades del país.

"La estigmatización y la discriminación son contrarias a los valores de la Unión", ha advertido la diplomacia europea, que ha recordado a Ankara su obligación de respetar los Derechos Humanos y las libertades de reunión pacífica, asociación y expresión, así como la libertad de los medios de comunicación, en su condición de país candidato a ingresar en la UE y miembro del Consejo de Europa.

En este sentido, el SEAE ha defendido que las organizaciones de la sociedad civil, incluidas aquellas dedicadas a los Derechos Humanos, la igualdad y la no discriminación, la salud y los servicios de apoyo, deben poder operar "libremente, con seguridad y sin discriminación".

También ha advertido de que señalar a los donantes internacionales que apoyan a estas organizaciones y operan de forma "transparente y responsable" puede amenazar "la libertad de asociación, el pluralismo y el espacio cívico". Asimismo, ha recordado que ya recomendó a Turquía en su último informe de adhesión a la UE que combatiera la discriminación y protegiera a las personas LGTBI+, por lo que ha reiterado su petición.

Las declaraciones de la Unión Europea tienen lugar después de que las fuerzas de seguridad turcas lanzaran el pasado fin de semana una amplia operación contra organizaciones y activistas LGTBIQ+ en 15 provincias del país, justificándolo como parte de sus esfuerzos para "proteger a los niños, a la institución familiar y al orden social".

Organizaciones de Derechos Humanos denunciaron entonces una operación "a gran escala" contra el movimiento LGTBIQ+ y criticaron la "criminalización" de actividades legales vinculándolas con delitos como proxenetismo, obscenidad o tráfico de drogas. La red, de la que forma parte Amnistía Internacional, reclamó la liberación inmediata de los detenidos y el fin de las presiones contra las organizaciones y activistas LGTBIQ+.