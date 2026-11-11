La UE reforzará la cooperación con el sur del Mediterráneo contra el crimen organizado y el tráfico ilícito

Archivo - La comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica (ARCHIVO) - MELANIE WENGER - Archivo

BRUSELAS, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que la UE reforzará la cooperación policial, judicial y fronteriza con los países del sur del Mediterráneo para combatir el crimen organizado y el tráfico ilícito a través de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, mediante una mayor coordinación entre las fuerzas de seguridad, las autoridades aduaneras y los servicios de vigilancia fronteriza de ambas orillas.

El anuncio ha sido realizado por la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, durante la primera reunión de altos funcionarios sobre Seguridad Interior entre la UE y sus socios del Mediterráneo meridional, en la que ha presentado dos nuevas iniciativas de seguridad regional enmarcadas en el Pacto para el Mediterráneo.

La primera de ellas, denominada 'MED-OP', estará centrada en reforzar la cooperación judicial y policial entre los países de la región para mejorar la prevención, preparación y respuesta frente a las redes de delincuencia organizada, así como fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad, los sistemas judiciales y las autoridades fronterizas.

Esta iniciativa también contempla una mayor colaboración entre los organismos encargados de responder ante catástrofes y emergencias, con el objetivo de mejorar la coordinación y la capacidad de actuación de las autoridades de ambas orillas del Mediterráneo frente a amenazas compartidas.

La segunda medida, denominada 'Fronteras Seguras', buscará intensificar la cooperación contra el tráfico ilícito a través de las fronteras aéreas, marítimas y terrestres, mediante la coordinación de las autoridades aduaneras, los guardacostas, los servicios de vigilancia fronteriza y otros cuerpos policiales competentes.

Según ha explicado la Comisión Europea, ambos proyectos también contribuirán a hacer frente a "las amenazas cibernéticas e híbridas", así como a los "desafíos" relacionados con la migración, en un contexto de creciente complejidad de los riesgos para la seguridad transfronteriza.

UN PLAN CON 30 ACTUACIONES EN EL MEDITERRÁNEO

Estos anuncios se producen después de que la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) presentaran este martes una actualización del Plan de Acción del Pacto para el Mediterráneo, que incorpora nueve nuevas iniciativas y eleva a 30 el número total de actuaciones previstas hasta ahora para reforzar la cooperación entre la UE y los países de la ribera sur.

Entre las principales novedades figura la iniciativa de cooperación transmediterránea en energías renovables y tecnologías limpias (T-MED), cuya plataforma de inversión prevé movilizar 25.000 millones de euros para proyectos de energías renovables, redes eléctricas y tecnologías limpias, combinando financiación europea con instrumentos destinados a atraer inversión privada.

En materia educativa, se ha apostado por la creación de una Universidad Mediterránea y de centros de innovación e investigación, a los que se sumará un nuevo Centro Mediterráneo de Diplomacia Científica para facilitar la cooperación entre investigadores y universidades de la región.

También hay un plan de cooperación en la lucha contra los incendios forestales a los países del sur del Mediterráneo, a través de un centro con sede en Chipre, así como nuevas medidas para reforzar la protección de migrantes vulnerables, solicitantes de asilo y refugiados a lo largo de las rutas migratorias.