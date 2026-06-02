La UE refuerza su apoyo a Moldavia en educación, empleo y políticas sociales de cara a la adhesión en 2028

Archivo - Imagen de recurso de banderas de la UE junto a una de las sedes institucionales en Bruselas. - US - Archivo

BRUSELAS 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea y Moldavia han acordado este martes reforzar su cooperación en materia de educación, empleo y políticas sociales, con nuevas medidas para acercar los sistemas moldavos a los estándares comunitarios y avanzar en el proceso de adhesión del país al bloque, previsto para 2028.

El compromiso ha sido ratificado durante el segundo Diálogo de Alto Nivel entre la vicepresidenta de Empleo de la Comisión Europea, Roxana Minzatu, y los ministros moldavos de Trabajo, Natalia Plugaru, y de Educación, Dan Perciun, en el que ambas partes han repasado las reformas en marcha y las áreas en las que Bruselas seguirá prestando apoyo técnico y financiero.

"Lo que veo en Moldavia es determinación, compromiso y una notable capacidad para diseñar y llevar a cabo reformas, muchas de ellas complejas y que requieren un gran esfuerzo. Son cualidades que serán esenciales a medida que el país avance en su camino europeo", ha afirmado Minzatu.

Entre las iniciativas acordadas por ambas partes, figura la implantación de la Garantía Juvenil, el programa europeo orientado a facilitar que los jóvenes encuentren empleo, continúen estudiando o accedan a formación.

En el ámbito educativo, han abordado la participación de Moldavia en Erasmus+, programa del que, según la Comisión, el país ha recibido 16 millones de euros desde 2021 y respecto al cual Bruselas ha reiterado su voluntad de seguir avanzando hacia una asociación más estrecha con las autoridades moldavas.

Por su parte, las autoridades moldavas han defendido los avances realizados para adaptar la legislación nacional a los estándares europeos y han reiterado su intención de acelerar las reformas vinculadas al proceso de adhesión, entre ellas medidas sobre salarios mínimos adecuados, transparencia salarial y regulación del trabajo en plataformas digitales.

Bruselas ha recordado además que mantiene más de 27 millones de euros en proyectos relacionados con educación, empleo y protección social en el país, incluyendo actuaciones para modernizar los programas escolares, favorecer la incorporación laboral de mujeres y jóvenes y reforzar los servicios sanitarios básicos.

A esta financiación se suman los recursos previstos en el Plan de Crecimiento para Moldavia, cuyo componente social podría movilizar hasta 236 millones de euros hasta 2027 a medida que avancen las reformas comprometidas por las autoridades moldavas.