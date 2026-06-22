La UE y Reino Unido barajan suspender la cumbre del 22 de julio, tras anunciar Starmer su dimisión

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa - ALEXANDROS MICHAILIDIS - Archivo

BRUSELAS 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea y Reino Unido están "reevaluando" la conveniencia de mantener la cumbre bilateral que tenían previsto celebrar el próximo 22 de julio en Bruselas, después de que este mismo lunes el primer ministro británico, Keir Starmer, haya anunciado su dimisión.

"Con el presidente del Consejo (del Consejo Europeo, António) Costa, y Reino Unido estamos reevaluando la oportunidad de mantener la cumbre tal y como fue anunciada la semana pasada", ha confirmado la portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Paula Pinho en una rueda de prensa en Bruselas, al ser preguntada por las consecuencias del relevo en el Gobierno británico.

Starmer y Costa anunciaron la semana pasada, tras reunirse en los márgenes de la cumbre del G7 celebrada en Francia, la intención de celebrar la que sería la segunda cumbre entre la UE y Reino Unido desde el Brexit el próximo 22 de julio, cuando debían abordar los avances en la normalización de las relaciones entre ambas partes tras el divorcio.

También está pendiente de conclusión en las próximas semanas la firma entre la UE y Reino Unido del Acuerdo sobre Gibraltar, que fuentes del Ministerio de Exteriores español situó el próximo 13 de julio, de modo que fuera rubricado a tiempo para la entrada en vigor provisional en la fecha anunciada, esto es, el 15 de julio.

COSTA Y VON DER LEYEN

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha descrito al primer ministro de Reino Unido como un "estadista" gracias al cual la seguridad europea es "más fuerte", en un mensaje difundido minutos después de que el 'premier' anunciara su dimisión".

"A muchos líderes les lleva años crecer hasta convertirse en el estadista en que te has convertido en sólo dos años", ha escrito Von der Leyen en su breve mensaje compartido en redes sociales.

La conservadora alemana ha defendido además que "la seguridad europea y ucraniana son más fuertes" gracias al papel del laborista al frente del Ejecutivo británico.

La presidenta de la Comisión ha concluido su mensaje con un "gracias, querido Keir", que evidencia el acercamiento que Starmer buscó durante su gobierno para asentar la normalización de las relaciones entre Reino Unido y la Unión Europea tras el Brexit.

También Costa ha recurrido a las redes sociales para mandar un mensaje de reconocimiento al 'premier', al que ha descrito como "socio y amigo" y del que ha destacado que con él pudieron "pasar página en las relaciones UE-Reino Unido".

Con todo, el presidente del Consejo Europeo ha dejado también claro que la UE está "comprometida a seguir cooperando bajo el mismo espíritu" en el futuro con Reino Unido.