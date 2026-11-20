El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, estrecha las manos del presidente del Consejo Europeo, António Costa, y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al comienzo em Bruselas de la segunda cumbre bilateral desde el Brexit. - Alexandros Michailidis/EU Counci / DPA

BRUSELAS, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea y Reino Unido han escenificado este viernes en Bruselas la disposición a seguir reconstruyendo lazos tras una década del Brexit y lo han hecho con el anuncio de acuerdos en áreas clave como el comercio agroalimentario, energía y movilidad juvenil, si bien deja capítulos abiertos que evidencian que sigue habiendo desencuentros, por ejemplo en cuanto a equiparar las tasas universitarias de los europeos que estudien en Reino Unido al precio de las matrículas para los locales.

"Querido Andy, bienvenido a Bruselas. Siempre eres bienvenido a la Unión Europea. Reino Unido es nuestro vecino más próximo, un aliado fiable y un socio natural", ha afirmado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, al inicio de la rueda de prensa para poner fin a la cumbre que escenifica los avances en el "reinicio" de las relaciones, en una comparecencia acompañado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el 'premier' británico, Andy Burnham.

En este marco, las dos regiones dejan constancia en la Declaración Conjunta de 18 páginas adoptada este viernes su apoyo sin fisuras a Ucrania --tanto en lo militar, como lo financiero y en lo humanitario-- y el compromiso de mantener la presión sobre Rusia con sanciones y otras medidas, como actividades navales conjuntas contra la llamada 'flota fantasma' rusa, incluido el intercambio de información y mayor cooperación.

Además, anuncian la conclusión de negociaciones sobre un marco de participación que permitirá a Reino Unido intervenir en las misiones civiles de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) de la UE, "facilitando así una contribución conjunta tangible para hacer frente a amenazas y desafíos comunes, con especial atención a la seguridad europea".

"Juntos, estamos fortaleciendo nuestra asociación para dar resultados a nuestros ciudadanos y reforzar la seguridad de nuestro continente", ha expresado Costa en un mensaje compartido en redes sociales poco antes del arranque formal del encuentro, que concluirá con el anuncio de varios acuerdos en materia comercial y agroalimentaria, energía y avances en cooperación migratoria y de seguridad.

Los equipos negociadores han apurado los contactos hasta poco antes del arranque de la cumbre, lo que según han indicado fuentes europeas ha permitido cerrar a tiempo tres acuerdos considerados clave: uno en materia fitosanitaria con el que agilizar el comercio de alimentos y productos agrícolas entre la UE y Reino Unido, otro para conectar sus respectivos sistemas de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) y el "plan de experiencia juvenil" que Bruselas ha reclamado desde el inicio de las conversaciones como esencial para un acercamiento.

En el caso del plan para la movilidad juvenil, las fuentes adelantan que el compromiso supondrá garantizar la entrada anual de 100.000 jóvenes europeos para estudiar, vivir o trabajar en Reino Unido y de otros 100.000 jóvenes británicos en suelo comunitario. La ambición de las partes es que el pacto entre en vigor "a más tardar en 2028" para garantizar que los beneficiarios puedan optar a este programa "a más tardar en 2030".

En cuanto al acuerdo para el área sanitaria y fitosanitaria común con estándares de calidad comunes (SPS, por sus siglas en inglés), el documento indica que este marco permitiría que "la inmensa mayoría de los movimientos de animales, productos de origen animal, plantas y productos vegetales entre Gran Bretaña, las Dependencias de la Corona y la UE se realicen sin los certificados o controles que actualmente se exigen". La UE y Reino Unido esperan que este sistema esté en marcha en marzo de 2028.

Con todo, siguen abiertos otros asuntos de calado como el pago de las tasas universitarias en Reino Unido que los estudiantes extranjeros deben afrontar y que son muy superiores a las que los estudiantes británicos asumen. En este punto, la Unión Europea reclama un "trato igualitario" para europeos y británicos, pero Londres se resiste y plantea rebajas pero no equipararlas, por lo que las negociaciones siguen abiertas.

Por ello, los negociadores se han dado "seis meses más" para tratar de cerrar un acuerdo en este asunto y, si bien la Unión Europea ha evitado por el momento condicionar claramente la firma de los tres acuerdos clave anunciados este viernes a encontrar también una solución para las tasas, fuentes europeas conceden que la intención de los Veintisiete es firmar "paralelamente" todos los convenios, ligando así el acuerdo sobre tasas a los ya cerrados en materia fitosanitaria y de movilidad juvenil, cuya entrada en vigor esperan para 2028.

Del lado europeo subrayan que la movilidad de estudiantes de un lado al otro ha bajado drásticamente desde el divorcio británico de la UE, en especial de europeos hacia Reino Unido, y ello ha "empobrecido" la relación, por lo que consideran esencial "resolver este asunto en un plazo de seis meses".

DIÁLOGO ESTRUCTURADO EN MIGRACIÓN

La Declaración Conjunta apunta asimismo la voluntad de continuar con un diálogo estructurado en materia de inmigración, así como explorar cómo reforzar el intercambio de información para el control de fronteras.

La cooperación entre las autoridades británicas y la agencia europea de control de fronteras (Frontex) también queda recogida en el documento, en particular en lo que respecta al análisis de riesgos, el intercambio de información, la formación y el fraude documental.

Además, confirman la participación de Reino Unido en la Red Europa de Migración en calidad de "observador", lo que las partes esperan que sirva para reforzar el intercambio de información y conocimientos especializados sobre migración y asilo entre los 35 miembros y observadores de la Red.