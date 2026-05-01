La UE responde a Trump que cumple con sus compromisos comerciales y que responderá para proteger sus intereses

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha afirmado que está cumpliendo con los compromisos adquiridos con Estados Unidos en su Declaración Conjunta y que se reserva el derecho a responder para proteger sus propios intereses, después de que el presidente Donald Trump anunciara este viernes elevar al 25% los aranceles a turismos y camiones.

"La UE está cumpliendo los compromisos de la Declaración Conjunta" y "mantenemos a la Administración estadounidense plenamente informada en todo momento", ha señalado a Europa Press un portavoz de la Comisión del Parlamento Europeo.

"Mantenemos un estrecho contacto con nuestros homólogos, entre otras cosas para obtener aclaraciones sobre los compromisos de Estados Unidos", ha dicho esta fuente, que remarca que desde la UE están "plenamente comprometidos con una relación transatlántica predecible y mutuamente beneficiosa".

Así, el portavoz ha advertido de que "en caso de que Estados Unidos adopte medidas incompatibles con la Declaración Conjunta", mantendrán abiertas todas las opciones para proteger los intereses de la Unión Europea.

La Declaración Conjunta entre la Unión Europea y Estados Unidos es un marco comercial alcanzado en agosto de 2025 que, entre otros puntos, establece aranceles máximos del 15% en la mayoría de exportaciones y compromisos de compra de energía estadounidense por parte de la UE, en un intento por evitar una guerra comercial.

En las últimas horas, Trump ha acusado a Bruselas de incumplir este acuerdo bilateral por lo que, en represalia, elevará al 25% "los aranceles que se cobran a la Unión Europea por los automóviles y camiones que entren en Estados Unidos".

Un arancel que no se aplicará en caso de que estos vehículos terminen siendo fabricados en instalaciones estadounidenses, en particular, en las que están en fase de construcción.