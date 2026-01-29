La UE sanciona a seis propagandistas y presentadores de televisión de Rusia

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas. - FREDERIC GARRIDO-RAMIREZ

BRUSELAS, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Estados miembro de la UE han aprobado este jueves la imposición de sanciones contra seis propagandistas y presentadores de televisión de Rusia tras su inclusión en el régimen comunitario para responder al intento del Kremlin de desestabilizar sistemas democráticos e injerir en procesos electorales o sabotajes económicos.

Esta ampliación de la lista de sancionados por la UE ha sido aprobada en la reunión que los ministros de Asuntos Exteriores de los 27 países de la Unión han mantenido este jueves en Bruselas, apuntando esta vez a un total de seis figuras de la televisión rusa y del mundo de la cultura.

En concreto, el Consejo de la UE ha incluido en su lista de sanciones a los presentadores de televisión Dmitri Guberniev, Ekaterina Andreeva y Maria Sittel, así como al propagandista Pavel Zarubin. Todos ellos han estado trabajando o apoyando canales de televisión de propaganda rusos o presentando mítines y programas de desinformación sobre la guerra en Ucrania.

También se incluyen en las sanciones a figuras culturales como el actor Roman Chumakov y el bailarín de ballet ruso nacido en Ucrania Sergey Polunin, quienes a través de su trabajo "promueven propaganda prorrusa y teorías conspirativas sobre la invasión rusa de Ucrania", así como "narrativas antiucranianas y antioccidentales", según se recoge en un comunicado de los Veintisiete.

Además, todos ellos "contribuyen activamente" a la guerra de Rusia contra Ucrania, por ejemplo, mediante la recaudación de fondos para las Fuerzas Armadas rusas.

Con la decisión de hoy, las medidas restrictivas se han aplicado ya a un total de 65 personas y 17 entidades. Las personas incluidas en la lista están sujetas a una congelación de activos, y los ciudadanos y empresas de la UE tienen prohibido poner a su disposición fondos, activos financieros o recursos económicos. Las personas físicas también se enfrentan a una prohibición de viaje que les impide entrar o transitar por los territorios de la UE.

TRABAJOS PARA EL 20 PAQUETE DE SANCIONES

Paralelamente a estas sanciones, los Veintisiete también han incluido "sin objeciones" a Rusia en la lista negra por riesgo de blanqueo de dinero, según ha anunciado la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, en una rueda de prensa posterior a la reunión de ministros.

"Esto ralentizará y aumentará los costes de las transacciones con los bancos rusos", ha explicado la jefa de la diplomacia europea, que esta misma mañana ha defendido que "cualquier medio para presionar a Rusia para que negocie de verdad es bueno y vamos a seguir adelante con esto".

Del mismo modo, los ministros han hablado del vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, según ha indicado Kallas, detallando que la intención es tenerlo listo para que coincida con el cuarto aniversario del inicio de la invasión rusa de Ucrania, el 24 de febrero.

Aunque aún no hay un acuerdo de las medidas concretas que llevarán ese paquete, Kallas si ha informado de que durante la jornada los distintos países han puesto sobre la mesa varias propuestas, como la prohibición total de servicios marítimos, sanciones adicionales sobre energía o fertilizantes.

Otra de las propuestas ha sido la prohibición de entrada al espacio Schengen de excombatientes rusos, una medida que "muchos Estados miembro" apoyaron al consideran que suponen "un riesgo para la seguridad" de la UE.

Kallas ha proseguido explicando que hay un gran número de exmilitares rusos en suelo europeo, y que se ha acordado llevar esta propuesta "más allá y evaluar el interés", como por ejemplo reservarla en el caso de que se necesite usar en un futuro si hay un alto el fuego.

"Estas son propuestas, solo están sobre la mesa y el trabajo está en curso. No puedo decir que tengamos un acuerdo ahora. De lo contrario, ya habríamos declarado que lo tenemos. Pero hoy hemos tenido mucho trabajo conjunto", ha zanjado.

LA UE NO LLAMARÁ AL KREMLIN

En otro orden de cosas, preguntada por la evolución de las negociaciones de paz a tres bandas entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania en la capital de Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, y si considera que la UE debería llevar a cabo alguna acción como llamar a Moscú para sentarse en esa mesa, Kallas ha respondido que la UE no tiene "nada que ofrecer".

"No podemos ser los demandantes aquí, diciendo que, ya saben, vamos a Rusia, hablen con nosotros. La situación actual es que las concesiones que los estadounidenses están poniendo sobre Ucrania son bastante fuertes. Así que no creo que haya nada que podamos ofrecer a Rusia además de lo que ya han conseguido en su entendimiento con los estadounidenses", ha añadido.

La estrategia de Bruselas tiene que ser, en su opinión, seguir poniendo "más presión sobre Rusia" para que "pasen de fingir que negocian a negociar de verdad", aludiendo en que en las conversaciones el Kremlin ha mandado a "personal militar" y no diplomático, toda vez que continúa sus ataques en suelo ucraniano.