La UE traslada a China su apoyo a todos los esfuerzos diplomáticos para la "prioridad urgente" de reabrir Ormuz

La Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, durante su reciente viaje a Ucrania. - Europa Press/Contacto/Danylo Antoniuk

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha señalado este jueves en un contacto con China que la Unión Europea apoya todo los esfuerzos diplomáticos para restaurar la seguridad en el estratégico paso de Ormuz y para rebajar la crisis en Oriente Próximo, donde ha pedido que paren todos los ataques a civiles e infraestructuras.

En un mensaje en redes sociales, la jefa de la diplomacia europea ha desvelado la llamada con el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, en la trataron "la situación en Irán y su impacto en la economía global y la seguridad energética", así como las relaciones entre la UE y China.

En todo caso, ha recalcado que para la UE la "prioridad urgente" es "restablecer" la libertad de navegación "segura y sin restricciones en el estrecho", conforme al Derecho del Mar. Así ha denunciado que los ataques iraníes contra buques civiles en el paso de Ormuz ha "llevado el tráfico en el estrecho a casi detenerse por completo".

La UE apoya todos los esfuerzos diplomáticos para lograrlo y pide "desescalada y contención", ha incidido Kallas, quien ha subrayado igualmente que los ataques contra civiles y contra infraestructuras civiles "deben cesar".

Una vez más, la Alta Representante ha centrado su mensaje en las acciones iraníes sin que se haya pronunciado, al menos en esta declaración pública sobre el anuncio de Estados Unidos de una nueva oleada de "fuertes" ataques durante las próximas "dos o tres semanas" contra la República Islámica, toda vez que Washington está "a punto" de cumplir "todos" sus objetivos militares pero no da por concluida la ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero.

Por su parte, las autoridades de China han pedido este jueves detener "inmediatamente" los ataques en Oriente Próximo a medida que avanza la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel.

Pekín junto a Pakistán planteó de forma conjunta una propuesta de cinco puntos para proceder a un alto el fuego, reabrir el estrecho de Ormuz e iniciar negociaciones de paz que pongan fin a la inestabilidad en toda la región de Oriente Próximo.