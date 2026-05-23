Uganda identifica en las últimas horas tres casos de ébola por el brote en la vecina RDC

Imagen de tareas de contención del brote de ébola en RDC, en mayo de 2026 - Europa Press/Contacto/str

MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Salud de Uganda ha confirmado este sábado tres nuevos casos de ébola vinculados al brote declarado este mes en República Democrática del Congo (RDC), una crisis que ha dejado casi 180 muertes sospechosas y 750 posibles casos en el conflictivo país vecino.

El jueves pasado, una responsable de la cartera de Sanidad ugandesa, Diana Atwine, informó de la muerte de una persona sospechosa de tener la enfermedad y un segundo presunto caso importado que finalmente acabó demostrado como negativo.

Sin embargo, el Ministerio de Salud ha confirmado esta mañana estos tres últimos afectados que están bajo atención médica y se trata, por un lado de un conductor y una trabajadora sanitarios que atendieron al primer caso confirmado en el país procedente de RDC, y una mujer congoleña.

"Todos los contactos vinculados a los casos confirmados han sido identificados y están siendo vigilados de cerca por los equipos de respuesta", ha asegurado el Ministerio de Salud en un comunicado en el que insta una vez más a la población a mantener la calma, la vigilancia y a seguir observando todas las medidas preventivas recomendadas".