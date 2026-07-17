Uganda da el alta a su último paciente de ébola e inicia la cuenta atrás para declararse libre del virus

Hospital de Mulago, en la capital de Uganda, Kampala (archivo) - Europa Press/Contacto/Hajarah Nalwadda

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Uganda ha entrado en el periodo de 42 días de cuenta atrás para declararse libre de ébola después de dar de alta al último paciente ingresado por la enfermedad tras dar negativo en dos pruebas, en medio de la lucha contra el brote declarado a mediados de mayo en el este de República Democrática del Congo (RDC).

"Buenas noticias para la respuesta de Uganda al ébola. El último paciente confirmado con ébola ha sido dado de alta tras dar negativo en dos pruebas, lo que marca el inicio de la cuenta regresiva de 42 días para el fin del brote", ha dicho la misión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el país africano.

Así, ha aplaudido la labor de las autoridades, los trabajadores sanitarios, los socios y las comunidades por su "trabajo incansable para detectar casos, trazar contactos, reforzar la vigilancia y proteger a las comunidades", según un mensaje publicado a través de redes sociales, donde ha recordado que "la respuesta no ha terminado".

"Ante la continua transmisión del virus a través de la frontera en RDC, es necesario mantener el máximo nivel de vigilancia para detectar y controlar rápidamente cualquier nuevo caso importado", ha dicho. "Informe los síntomas cuanto antes. Busque atención médica de inmediato", ha recomendado a la población ugandesa.

La entrada de Uganda en este periodo de 42 días, equivalente a dos periodos máximos de incubación de la cepa Bundibugyo --sin vacuna o tratamiento aprobada y causante del último brote--, supone "un importante hito" en la respuesta en Uganda, según la OMS, tras 20 casos confirmados y dos muertes en el país africano.

"Han pasado dos meses desde que declaramos el brote y ahora celebramos el alta del último paciente. Esto demuestra que el ébola se puede vencer si seguimos las medidas y establecemos sistemas sólidos", ha dicho el ministro de Sanidad de Uganda, Chris Baryomunsi.

"Doy las gracias a todos los equipos involucrados, incluidos los trabajadores de la salud y el personal de apoyo, por su valentía, resiliencia, profesionalismo y carisma, trabajando las 24 horas del día para brindar atención", ha subrayado.

Por su parte, el representante de la OMS en Uganda, Kasonde Mwinga, ha ensalzado que "este logro refleja la dedicación de los líderes de Uganda, el personal sanitario, los equipos de investigación de casos, las comunidades y los socios que han trabajado arduamente para interrumpir la transmisión".

"Si bien este es un momento alentador, no es el final de la respuesta. Mantener una vigilancia rigurosa, una investigación rápida de las alertas y la participación de la comunidad en el futuro serán esenciales para alcanzar y mantener el éxito", ha reiterado, según un comunicado publicado con el anuncio sobre este avance en la respuesta frente al ébola.

MÁS DE 825 MUERTOS EN RDC

Por contra, las autoridades de RDC han confirmado la continuada propagación del virus en su territorio, donde el brote --que afecta ya a cinco provincias: Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur, Alto Uélé y Tshopo-- deja ya 2.124 casos confirmados y 828 fallecidos, con 725 pacientes en aislamiento u hospitalización y 390 recuperados.

"La tasa de seguimiento de los contactos es del 80,3%, lo que refleja el fortalecimiento de las operaciones sobre el terreno", ha destacado el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), que ha recalcado que Ituri sigue siendo el epicentro de la epidemia, con 27 de sus 36 zonas sanitarias afectadas.

"En Kivu Norte, el desempeño de la vigilancia y el rastreo de contactos se mantiene alto, mientras que Kivu Sur ha superado los 50 días sin nuevos casos confirmados, un avance alentador hacia el fin de la epidemia en esta provincia", ha zanjado, según un comunicado publicado por el Ministerio de Comunicación congoleño a través de redes sociales.

Ante esta situación, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha mostrado su "profunda preocupación" por el impacto de la violencia sobre la respuesta al brote, incluido un incidente registrado el miércoles con "personas armadas" cerca de un centro de tratamiento para el ébola en Nyankunde, en la provincia de Ituri, sin víctimas y tras el que la atención pudo ser retomada para "cuatro pacientes en estado crítico".

"El empeoramiento de la situación de seguridad ha obligado a varios socios humanitarios que participan en la respuesta al ébola a trasladar temporalmente a su personal a Bunia, la capital provincial. El acceso al centro de tratamiento y a las comunidades aledañas sigue restringido", ha lamentado, al tiempo que ha incidido en que "el brote se desarrolla en un contexto de conflicto armado, desplazamiento de población, creciente inseguridad alimentaria y brotes recurrentes de cólera".

La OCHA ha desvelado además una revisión de su Plan de Respuesta Humanitaria que eleva la petición de fondos de 1.400 millones a 2.300 millones de dólares (de unos 1.220 a cerca de 2.010 millones de euros), incluidos 313 millones de dólares (alrededor de 273 millones de euros) dedicados a la respuesta frente al ébola. El plan revisado busca dar asistencia a un total de 10,8 millones de personas de cara a final de año.

En esta línea, el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU y máximo responsable de OCHA, Tom Fletcher, ha liberado dos millones de dólares (aproximadamente 1,75 millones de euros) del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF, por sus siglas en inglés) para reforzar la preparación frente al ébola en Ruanda, donde aún no se han confirmado casos, ante el riesgo de propagación transfronteriza.

"La financiación del CERF apoyará las acciones para prevenir la introducción y propagación del ébola", ha dicho la OCHA, que ha destacado que esta ayuda "contribuirá a fortalecer la detección temprana y la respuesta rápida, mejorar la gestión de casos y la prevención y el control de infecciones, y ampliar la participación comunitaria y la preparación nacional en 13 distritos de alto riesgo en Ruanda, beneficiando a más de 161.000 personas".