Una de las últimas dos futbolistas iraníes en recibir visado humanitario de Australia decide volver a Irán

Integrantes de la delegación de la selección iraní femenina de fútbol en un hotel de Brisbane, Australia, tras recibir visados humanitarios para quedarse en el país en lugar de regresar a Irán - TONY BURKE EN X

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una de las dos iraníes de la delegación de la selección femenina de fútbol a la que las autoridades de Australia han concedido un visado humanitario ha cambiado de opinión y ha contactado con la Embajada de Irán para volver al país centroasiático, según ha reconocido Canberra este miércoles.

Así lo ha anunciado el ministro de Interior, Tony Burke, sin precisar si se trata de la futbolista Mohadeseh Zolfi o de la integrante del equipo de apoyo Zahra Soltan Meshkeh Kar, a las que la cartera concedió visados humanitarios antes de la salida del resto del combinado iraní desde Brisbane a Sídney para volar a Kuala Lumpur (Malasia).

"Habló con algunas de las compañeras que se habían marchado y que habían cambiado de opinión", ha apuntado el titular de Interior en declaraciones recogidas por la televisión australiana ABC en las que ha destacado que "en Australia la gente puede cambiar de opinión".

"Respetamos el contexto en el que tomó esa decisión", ha apostillado, antes de afirmar que varios funcionarios australianos han hablado con ella para "asegurarse de que la decisión fuera suya" y que "se le hicieron todas las preguntas que se deseaban".

La mujer en cuestión ha contactado con funcionarios de la Embajada iraní, quienes la han recogido en el hotel donde se alojaba con las demás integrantes de la delegación que habían decidido quedarse en Australia en lugar de volver a su país de origen.

En esta situación, Burke ha alertado de que, "gracias a esto, la Embajada iraní ahora sabía dónde se encontraban todas las personas". "Inmediatamente he dado instrucciones para que se traslade a la gente, y eso se está gestionando", ha señalado.

"Simplemente, puedo decir que Australia ha mostrado a cada miembro de esta delegación un respeto que les resultaría desconocido en Irán. Se les ha mostrado un país dispuesto a decir: 'La decisión es suya'", ha defendido el ministro, que ha manifestado que todos los australianos pueden "estar muy orgullosos de la Policía Federal Australiana y de (los) funcionarios del Ministerio del Interior, quienes han participado en esto para garantizar que Australia sea un país donde se pueda ver que también hay libertad de elección para las mujeres".

Zolfi y Meshkeh Kar se habían sumado a Fatemé Pasandidé, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefé Ramazanzadé y Mona Hamudi, las integrantes del combinado nacional que tomaron la decisión de aceptar la oferta de Canberra de quedarse en Australia, después de que la negativa de estas cinco a cantar el himno iraní durante un partido contra Corea del Sur el pasado 2 de marzo en la Copa Asiática Femenina derivara en calificaciones de "traidoras" en la televisión estatal iraní, por lo que existía una preocupación latente por que sufrieran represalias al regresar a Teherán.

TEHERÁN CULPA A EEUU Y VALORA NO ENVIAR A SU SELECCIÓN AL MUNDIAL

El resto del equipo, por su parte, ha salido ya de territorio australiano y ha aterrizado en la capital de Malasia, donde ha sido recibido por el embajador iraní, Valiollah Mohamadi, según ha informado la agencia Tasnim.

Asimismo, el presidente de la federación iraní de fútbol, Mehdi Taj, ha acusado en declaraciones recogidas por la misma agencia a la Policía australiana de impedir la salida del hotel de "una o dos" futbolistas y de "bloquear el autobús del equipo", así como de "detener en la puerta del aeropuerto" a las jugadoras y de "separar a los hombres de las mujeres".

Taj ha responsabilizado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de esta supuesta serie de operaciones, argumentando que "o está martirizando a nuestras niñas inocentes en la escuela o, como ahora, las está tomando como rehenes".

"Los australianos les han comunicado a todas nuestras futbolistas que el Gobierno estadounidense ha indicado que todos los miembros del equipo deben convertirse en refugiados", ha aseverado antes de advertir de que, "dados los problemas generados para las futbolistas, si el panorama para el Mundial es así, nadie con sentido común aceptaría que la selección nacional iraní de fútbol fuera enviada a Estados Unidos".