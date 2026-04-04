Las últimas lluvias torrenciales en Afganistán dejan al menos 61 muertos y más de 110 heridos

Archivo - Imagen de archivo de inundaciones en Afganistán - Europa Press/Contacto/Aimal Zahir - Archivo

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades talibán de Afganistán han confirmado ya que las inundaciones provocadas por las últimas lluvias torrenciales en el país han dejado al menos 61 muertos, 116 heridos, cuatro desaparecidos y cuantiosos daños materiales.

Las inundaciones que azotan al país desde hace una semana han afectado al menos a 18 provincias, incluidas Kabul, Panjshir o Paktika y alimentan una crisis humanitaria prácticamente endémica el el país centroasiático, donde 22 millones de personas necesitan asistencia humanitaria, mientras que más de 17 millones sufren inseguridad alimentaria aguda, la mayoría de ellas mujeres y niños, según estimaciones de Naciones Unidas.

El último balance presentado este sábado en redes sociales por el viceministro de Información y portavoz principal de los talibán, Zabiulá Muyahid, estima que las inundaciones han destruido total o parcialmente casi 2.500 viviendas y casi 11.000 hectáreas de cultivos.

Las inundaciones se han cebado con las provincias más próximas a la frontera con Pakistán, un país que ha cifrado ya en 15 los fallecidos solo en las últimas 24 horas en la provincia de Baluchistán y en Karachi.