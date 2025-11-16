Ultraortodoxos acosan a diputados en Israel por la ley de reclutamiento militar a estudiantes de la Torá

Archivo - Ultraortodoxos protestan contra la ley de reclutamiento en Israel - Europa Press/Contacto/Nir Alon - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Grupos de ultraortodoxos han atacado este sábado por la noche a dos diputados israelíes en reacción al avance de la polémica ley de reclutamiento militar para estudiantes de la Torá, que ha desatado la ira de extremistas haredíes, protegidos desde hace años por una exención que podría estar ante sus últimos días.

Los dos diputados agredidos representan a partidos que precisamente deberían proteger los intereses de esta comunidad pero están sucumbiendo a la presión derivada de la falta de efectivos para continuar a pleno rendimiento con la campaña militar en Gaza.

Los ultras se lanzaron primero contra el vehículo del diputado Yoav Ben-Tzur, del partido Shas, cuando salía de una clase en Jerusalén, informaron fuentes policiales al 'Times of Israel'. El diputado salió ileso pero los asaltantes consiguieron romper las ventanillas de su coche. Los incidentes prosiguieron poco después en Bnei Brak, cuando decenas de ultraortodoxos rodearon el domicilio del diputado Yaakov Asher, de Judaísmo Unido de la Torá.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyhu, ha condenado lo ocurrido, en especial el ataque contra Ben-Tzur, que achacó a "un puñado de exaltados".

"Aunque existan diferencias de opinión, no hay lugar para la violencia. Las fuerzas del orden deben actuar con firmeza contra cualquier intento de aterrorizar o dañar a los representantes electos", ha añadido en un mensaje en su cuenta de X.

Los partidos haredíes han presionado para que se mantengan las exenciones del servicio militar obligatorio, incluso rompiendo con el gobierno y boicoteando la legislación de la coalición.

Este sábado, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa del Parlamento israelí, Boaz Bismuth, anunció la presentación del texto final sobre el reclutamiento y avanzó que marcará un cambio significativo al reclutar a una parte de los hombres haredi que no están matriculados en una yeshivá.

Pero los diputados de la oposición han denunciado que esto permitirá a la mayoría de los hombres ultraortodoxos seguir evitando el servicio militar, imponiendo solo penas leves a quienes lo evadan y allanando el camino para que los partidos haredíes se reincorporen a la coalición de Netanyahu.