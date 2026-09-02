UNICEF afirma que más de dos tercios de los niños de África oriental y meridional estarán expuestos a 'El Niño'

Archivo - Inundaciones en Olow, en la región de Gambella, Etiopía, en abril de 2024 (archivo) - RAPHAEL POUGET/UNICEF - Archivo

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha alertado este miércoles de que más de 162 millones de niños, más de dos tercios de la población infantil de África oriental y meridional, viven en zonas expuestas al impacto de 'El Niño', por lo que ha pedido actuar urgentemente para dar protección de cara a los impactos previstos, incluido un agravamiento de la sequía, el calor extremo y las inundaciones.

"La amenaza de El Niño está creciendo y los riesgos para la infancia ya son evidentes", ha afirmado la directora regional de UNICEF para África oriental y meridional, Etleva Kadilli, quien ha subrayado que "en toda la región, los niños y niñas afrontan inseguridad alimentaria, dificultades de acceso al agua, servicios de salud sobrecargados e interrupciones en su educación".

Así, ha destacado que "los nuevos impactos climáticos graves podrían llevar al límite tanto a la infancia como a los sistemas de los que dependen", dado que las evaluaciones de uNICEF señalan a riesgos urgentes y simultáneos para la infancia en Yibuti, Eritrea, Etiopía, Kenia, Madagascar, Malaui, Mozambique, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Uganda, Zambia y Zimbabue.

La organización ha apuntado que, en el caso de Somalia, las inundaciones previstas podrían afectar hasta a 2,5 millones de personas, en los escenarios más graves, lo que provocaría desplazamientos de población y afectaría al acceso de los niños a alimentos, atención sanitaria, agua potable y educación. En el caso de Etiopía, miles de niños se verían afectados, especialmente en zonas que sufren ya una grave inseguridad alimentaria.

Por su parte, la sequía, el calor extremo y las inundaciones localizadas en Sudán del Sur amenazan con agravar la inseguridad alimentaria y la desnutrición infantil, aumentar los brotes de enfermedades y elevar el riesgo de hambruna y de desplazamientos a gran escala, una situación que se ve impactada por el hecho de que en la actualidad está disponible menos del 1% de la asistencia internacional para acciones anticipatorias.

UNICEF ha reclamado por ello "ampliar los servicios de nutrición" a través del preposicionamiento de suministros vitales y la ampliación la detección temprana y el tratamiento, así como "apoyar los sistemas de salud y de agua, saneamiento e higiene", con el objetivo de reforzar la vigilancia de enfermedades, las campañas esenciales de vacunación y los servicios de salud, y garantizar el acceso a agua segura, saneamiento e higiene.

En esta línea, ha solicitado también "garantizar la continuidad educativa", "proteger a la infancia de la violencia y la explotación" con una ampliación del apoyo psicosocial, la localización y reunificación familiar y las medidas para prevenir la violencia de género; y "reforzar los sistemas de protección social capaces de responder a las crisis", según un comunicado publicado por la organización.

Por último, ha hecho hincapié en que necesita 173 millones de dólares (unos 149 millones de euros), dentro de las necesidades ya contempladas en su llamamiento Acción Humanitaria para la Infancia 2026, para dar ayuda a trece países prioritarios, al tiempo que ha reiterado que la financiación es fundamental antes de que se intensifiquen los efectos de 'El Niño'.

"Sabemos lo que viene, qué niños y niñas están en mayor riesgo y cómo protegerlos", ha destacado Kadilli. "La decisión es si el mundo responde ahora o espera a que la crisis se agrave y la infancia pague un precio aún mayor", ha zanjado. UNICEF ha recordado que por cada euro invertido en reducción del riesgo de desastres se pueden ahorrar hasta 15 euros en futuros costes de recuperación.