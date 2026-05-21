UNICEF alerta de la "expansión" del brote de ébola en RDC y Uganda y reclama "actuar con mucha rapidez"

Una trabajadora sanitaria pide a una mujer que se lave las manos en un hospital de referencia en Rwampara, en el este de República Democrática del Congo (RDC), ante el último brote de ébola (archivo) - Xinhua / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhot

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha alertado este jueves de la "expansión" del brote de ébola en República Democrática del Congo (RDC) y Uganda y ha reclamado "actuar con mucha rapidez" para contener la enfermedad, para lo que es necesario contar con "suficientes suministros y suficientes equipos", para lo que es necesario un apoyo económico internacional en un momento de recortes a la ayuda humanitaria.

"El ébola se está expandiendo por RDC de una forma especial, pero también Uganda", ha advertido el director ejecutivo de UNICEF España, José María Vera, que ha recordado que el primer país "está afectado por un conflicto desde hace años, por otros brotes, por otras epidemias, tanto de sarampión como de cólera, y por lo tanto es un contexto que es especialmente difícil y muy retador ante una expansión de un virus tan agresivo y tan letal como es el ébola".

Así, ha resaltado que "hay un riesgo además de que se expanda hacia otros países y en esa propia región", por lo que ha hecho hincapié en que "hace falta actuar". "Hace falta frenarlo", ha sostenido, antes de incidir en que esto es posible "si se actúa con mucha rapidez, si se aportan suficientes suministros y suficientes equipos, si hay una prevención y si se actúa sobre la prevención de una manera muy contundente".

"Es un virus que afecta además de una forma especial a la infancia, no solo por las infecciones", ha explicado Vera, que ha remarcado que los niños se ven además impactados por las interrupciones a los servicios esenciales, la muerte de familiares y "el riesgo de quedarse solas", la desinformación, "el estigma" y "el miedo a que se puedan contagiar" del virus.

Vera ha destacado que UNICEF está ya "actuando con toda la contundencia" para hacer frente al brote, incluido el posicionamiento de 50 toneladas métricas de suministros esenciales, entre ellos pastillas de jabón, las pastillas potabilizadoras y equipos de higiene básica. "Todo lo que tenga que ver con esa prevención, con el elemento de la salud básica, resulta esencial para que el ébola no se expanda", ha reiterado.

"Hemos posicionado un equipo de respuesta rápida multidisciplinar que puede actuar en varios frentes. Resulta esencial la capacidad que 2.000 trabajadores de salud primaria, los que están en los últimos rincones y en las comunidades, estén protegidos, por un lado, tengan toda la información y puedan actuar sobre la prevención", ha apuntado.

Por ello, ha incidido en que UNICEF necesita apoyo, "apoyo económico en un momento de recortes fuertes de la cooperación internacional y de forma especial para la acción humanitaria", y acceso humanitario a estas zonas, que además "están afectadas por la violencia y por el conflicto". "Si no accedemos, la probabilidad de que se expanda ese virus es más alta", ha zanjado.

ACH PIDE UNA RESPUESTA "INMEDIATA" PARA "EVITAR UNA CATÁSTROFE MAYOR"

En este sentido, la directora nacional de Acción contra el Hambre en RDC, Julie Drouet, ha alertado del riesgo asociado al hecho de que la cepa del brote, la Bundibungyo, no cuente con vacuna o tratamiento sanitario aprobado, algo sobre lo que ya ha advertido la Organización Mundial de la Salud (OMS), que declaró durante el fin de semana una emergencia internacional a causa de este brote.

"Estamos ante la cepa Bundibungyo, para la cual no existe actualmente vacuna ni tratamiento específico", ha dicho. "Nuestra presencia en Mongbwalu, epicentro del brote, nos permite ver que la respuesta debe ser inmediata para evitar una catástrofe mayor en comunidades ya agotadas por el conflicto. Aunque no exista vacuna, una atención a tiempo sí puede salvar vidas", ha defendido.

La ONG ha recalcado que la situación en RDC "es crítica" debido al virus y a las condiciones estructurales, que facilitan su propagación, incluido el hecho de que la ausencia de vacunas haga que la respuesta dependa de las medidas de contención y prevención, algo dificultado por la crisis humanitaria en la zona, marcada por enormes desplazamientos de población debido al conflicto armado.

A ello se suma que en la provincia de Ituri hay 1,5 millones de personas en necesidad de ayuda humanitaria urgente, un dato que podría aumentar por el riesgo de cierre de mercados a causa del brote. Además, solo el 30% de los centros de salud de la provincia cuentan con acceso al agua, lo que imposibilita el lavado de manos para frenar el contagio.

Por ello, ha reclamado a los donantes que movilicen fondos de inmediato, especialmente ante el hecho de que el Plan de Respuesta Humanitario fue financiado solo al 25% durante el año pasado. "No podemos abandonar a la población; sin financiación para la respuesta de salud y nutrición, el impacto del virus puede ser irreversible", ha apostillado Drouet.

La tasa media de letalidad del virus del ébola ronda el 50%, con los síntomas iniciales, que pueden aparecer de forma repentina, siendo fiebre, cansancio, malestar general, dolores musculares y dolor de cabeza y de garganta, seguidos de vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas y signos de deterioro de las funciones renal y hepática.

RDC --que en diciembre de 2025 decreto el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.