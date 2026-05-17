La Unión Africana ruega al Gobierno somalí y a la oposición que vuelvan a negociar para evitar un colapso político

Archivo - Diputados somalíes votan en elecciones (imagen de archivo) - Europa Press/Contacto/Hassan Bashi - Archivo

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión Africana ha pedido al Gobierno de Somalia y a la oposición que hagan un último esfuerzo para volver a sentarse a la mesa de negociaciones y resolver la polifacética crisis política en la que se encuentra sumergido el país y que ha desembocado en la ruptura total de relaciones esta semana.

El presidente del país, Hasan Sheij Mohamud, anunció el pasado viernes que se mantendría un año más en el poder, una decisión que sus críticos tacharon de inconstitucional y que representaba la culminación de meses de tensiones entre el Gobierno central y administraciones estatales contrarias a la implantación de elecciones directas en un país fragmentado porque varios estados se han negado a reconocer la autoridad central de Mogadiscio, y constantemente amenazado por la violencia yihadista.

Dada la situación, la Comisión de la Unión Africana, máximo órgano ejecutivo de la organización, ha avisado este sábado "contra el afianzamiento de posiciones divergentes e insta a todos los actores políticos a que se comprometan de inmediato a un diálogo político inclusivo y sustantivo mediante la negociación genuina, el compromiso mutuo y el estricto respeto al orden constitucional".

"La Comisión reafirma su firme compromiso con la plena aplicación de su mandato en Somalia, incluso a través de la AUSSOM, y elogia la continua labor de facilitación de las Naciones Unidas, la Unión Africana y los socios bilaterales", ha añadido.

Por último, "alienta a mantener una colaboración diplomática internacional coordinada y sostenida con el fin de reconciliar las diferencias políticas existentes en Somalia".