La UNRWA alerta de una deuda de más de 70 millones pero asegura que seguirá "fiel a su mandato"

Archivo - Rueda de prensa de la UNRWA sobre los Derechos Humanos en la Franja de Gaza presidida por Philippe Lazzarini (archivo) - Eric Dubost / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha denunciado este jueves que una "presión económica sin precedentes" le ha llevado a acumular un déficit de 80 millones de dólares (algo más de 71,7 millones de euros) que "amenaza su sostenibilidad a largo plazo", y ha anunciado que estudia cambios para garantizar sus servicios, garantizando que seguirá cumpliendo con su mandato pese a las dificultades.

La agencia ha señalado que mantiene sus programas de educación, asistencia sanitaria, ayuda de emergencia y protección en todas sus zonas de actuación (Gaza, Cisjordania, Jordania, Líbano y Siria). No obstante, ha reconocido que la prolongada falta de recursos y la incertidumbre sobre el futuro de su financiación han deteriorado la calidad de algunas prestaciones, pese a los años de ajustes presupuestarios y medidas de ahorro aplicadas para preservar los puestos de trabajo.

Ante este escenario, la UNRWA está revisando sus operaciones para adaptarlas a las necesidades de la población refugiada y a las actuales condiciones sobre el terreno, y ha señalado que su prioridad continuará siendo la población más vulnerable, especialmente mujeres, niñas y jóvenes. "La UNRWA no se está desmantelando", ha aclarado el organismo de Naciones Unidas, antes de aclarar que aún no se ha tomado ninguna decisión sobre posibles cambios en su plantilla o en su presencia operativa.

Una eventual reducción de personal se plantearía únicamente si la situación financiera y las circunstancias operativas no ofrecieran ninguna alternativa viable, ha aclarado la agencia en un comunicado en el que también ha reconocido el impacto que estas decisiones tendrían sobre sus aproximadamente 28.000 trabajadores, sus familias y las comunidades atendidas.

Por el momento, entre las medidas de contención implementadas, figura una reducción del 20 por ciento de la jornada semanal de prestación de servicios aplicada desde enero de 2026, una decisión orientada a proteger el empleo y mantener la asistencia básica.

RECURSOS "INSUFICIENTES E IMPREVISIBLES"

El organismo ha recordado que, aunque la Asamblea General de Naciones Unidas prorrogó ampliamente su mandato en diciembre de 2025, los recursos necesarios para desarrollarlo sigue siendo "insuficientes e imprevisibles". En este sentido, ha subrayado que únicamente la Asamblea General tiene autoridad para modificar o retirar dicho mandato y ha reclamado a sus Estados miembros, países de acogida y socios que mantengan el diálogo y las consultas.

"La UNRWA no puede cumplir todas las responsabilidades que se le han encomendado sin los recursos necesarios", ha advertido la agencia, al tiempo que ha reclamado "urgentemente" a los donantes financiación estable y sostenida para impedir un mayor deterioro de sus servicios y proteger los derechos y el bienestar de los refugiados palestinos.

Por último, el organismo ha alertado de que "ninguna otra organización" dispone actualmente de capacidad para proporcionar asistencia humanitaria y servicios esenciales a una escala equivalente, particularmente en Gaza. Así las cosas, una reducción del apoyo internacional supondría, a su juicio, trasladar una mayor carga a las comunidades más vulnerables de la región y podría agravar la inestabilidad.