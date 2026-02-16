La UNRWA defiende a Francesca Albanese y alerta de una campaña para "silenciar" a defensores de Derechos Humanos

Archivo - La relatora de la ONU sobre los Territorios Palestinos, Francesca Albanese. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha defendido este lunes a la relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, que ha sido duramente criticada por unas declaraciones en las que supuestamente señala a Israel como "enemigo de la humanidad".

Desde la agencia, que ha alertado en un comunicado de que existe una "campaña para silenciar a defensores de los Derechos Humanos", han alertado de este tipo de ataques. Así, la UNRWA ha explicado que estas campañas son llevadas a cabo "de forma coordinada" para "desacreditar" a aquellos que "tratan de hablar del impacto sobre los Derechos Humanos y las violaciones del Derecho Internacional".

"Esto ha sucedido una y otra vez durante la guerra en Gaza", recoge el texto. "Los últimos ataques contra Albanese, una experta independiente que supervisa la situación en los Territorios Palestinos Ocupados, busca silenciar su voz y socavar los pocos mecanismos existentes e independientes de defensa de los Derechos Humanos".

"Cómo actuamos ante noticias falsas y campañas de desinformación es un claro indicio de nuestro compás moral", ha aclarado, en unas declaraciones que llegan después de que varios países, entre ellos Alemania, Francia, Italia y República Checa, hayan pedido la dimisión de Albanese.

La propia Albanese ha asegurado en varias ocasiones que se trata de una "mentira". "En lugar de retractarse, el sistema que permitió el genocidio ataca de nuevo. Francia sabe que cometió un delito, pero su orgullo impide corregirlo", manifestó el viernes. "Otros repiten la falsedad. La Inquisición ha vuelto", aclaró entonces.

Así, sostuvo que sus declaraciones apuntaban directamente al "sistema" y no a Israel. "Nunca, nunca, nunca he dicho Israel es el enemigo común de la humanidad. He hablado de los crímenes de Israel, del apartheid, del genocidio y he condenado como enemigo común al sistema que no permite llevarlo ante la justicia y poner fin a los crímenes de Israel", aseveró.