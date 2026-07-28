La UNRWA denuncia la irrupción de fuerzas israelíes en sus instalaciones en Jerusalén Este

Manifiestación en favor de la UNRWA en el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza. - Europa Press/Contacto/Ramez Habboub

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha denunciado este martes la irrupción de fuerzas israelíes en su centro educativo en Jerusalén Este, denunciando que las fuerzas no estaban autorizadas para la operación y este caso suscita dudas sobre la protección de las instalaciones de Naciones Unidas.

"Por segunda vez en menos de un mes, las fuerzas israelíes y funcionarios municipales han irrumpido por la fuerza en el Centro de Formación Profesional de Kalandia, una instalación de Naciones Unidas situada en la Jerusalén Este ocupada, interrumpiendo las actividades educativas en curso y suscitando una renovada preocupación por la protección de las instalaciones de la ONU en virtud del derecho internacional", ha denunciado la UNRWA en un comunicado en el que sostiene que las acciones israelíes "no era autorizada" y que los estudiantes y el profesorado se encontraban impartiendo y asistiendo a clase.

De esta forma ha criticado que el personal israelí reunió al personal y al alumnado y "los mantuvo confinados mientras duró la operación". "No se presentó ninguna documentación que explicara el propósito de la entrada y los funcionarios municipales tomaron fotografías de forma sistemática de los edificios, las oficinas y las instalaciones de formación", ha señalado.

Según ha criticado la UNRWA, el centro de formación lleva varios meses bajo la amenaza de una incautación ilegal por parte de las autoridades israelíes. "UNRWA ha advertido de que esto no solo constituiría una violación del Derecho Internacional, sino que también supondría una pérdida irreparable de oportunidades fundamentales de formación profesional que la Agencia ofrece en virtud del mandato que le ha conferido la Asamblea General de Nanciones Unidas", ha recalcado.

En este punto ha incidido en que este centro ofrece oportunidades a jóvenes refugiadas palestinos para desarrollar competencias, conseguir empleo y forjar su futuro.

De esta forma, la UNRWA, alegando las sentencias de la Corte Internacional de Justicia, ha instado a las autoridades israelíes a que cumplan con sus obligaciones y se abstengan de cualquier nueva injerencia sobre las instalaciones, el personal y las personas refugiadas que reciben servicios de la agencia.

Este caso ha levantado las críticas a nivel internacional, caso de Egipto o Jordania, que han denunciando las acciones israelíes contra el centro de capacitación de jóvenes refugiados.

La diplomacia egipcia se ha referido a este caso como una "violación flagrante de la inviolabilidad de las instalaciones de la ONU" y "una continuación de las acciones ilegales de Israel en Cisjordania", denunciando que contraviene los convenios internacionales sobre protección de los civiles que viven bajo ocupación.

De esta forma, El Cairo ha reclamado a la comunidad internacional a adoptar "medidas urgentes" para impedir nuevas acciones israelíes contra este tipo de instalaciones y garantizar a la UNRWA que "pueda seguir cumpliendo su mandato de la ONU".

En la misma línea, el portavoz del Ministerio de Exteriores jordano, Fuad Majali, ha expresado su "firme rechazo y condena" a la "campaña sistemática de Israel contra la UNRWA". Así ha denunciado el acoso a la agencia de ayuda humanitaria, al "restringir sus instituciones y socavar su misión humanitaria".

Se ha referido a la redada israelí en el centro educativo como una violación "clara" del Derecho Internacional, reiterando que va en contra de lo dictámenes de la Corte Internacional de Justicia.

Frente a las intenciones de desmantelar la UNRWA y erosionar su importancia simbólica, Jordania ha reclamado a la comunidad internacional que cumpla con sus responsabilidades "legales y morales" y preste apoyo a la institución y se oponga a las medidas israelíes.