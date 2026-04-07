Vance acusa a la UE de participar en "uno de los peores casos de injerencia" en las elecciones de Hungría

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance. - Europa Press/Contacto/Handout/White House

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha denunciado este martes que el proceso electoral húngaro, que celebra comicios legislativos este 12 de abril, ha sido víctima de "uno de los peores casos de injerencia extranjera" que conoce, tras acusar a la Unión Europea de querer destruir la economía de Hungría y hacer al país menos independiente energéticamente.

"Los burócratas de Bruselas han intentado destruir la economía de Hungría. Han intentado hacer que Hungría sea menos independiente energéticamente. Lo han intentado y lo han hecho todo porque odian a este tipo", ha señalado Vance en una rueda de prensa desde Budapest, junto al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, tras viajar a Hungría a escasos días de las votaciones.

"Lo que ha ocurrido en este país, lo que ha sucedido en medio de esta campaña electoral, es uno de los peores ejemplos de injerencia extranjera y de interferencia electoral que he visto o incluso de los que he leído", ha afirmado el vicepresidente de Estados Unidos en vísperas de las legislativas del domingo.

En medio de sus acusaciones sobre esta supuesta injerencia externa en la política húngara, Vance ha confirmado que ha viajado hasta Budapest para ayudar a Orbán en este ciclo electoral. "En mi experiencia, he visto a un hombre que ha defendido con ferocidad los intereses de Hungría", ha dicho.

"¿Por qué los burócratas de Bruselas están diciendo a las empresas de redes sociales qué información deben dar a los votantes húngaros?", se ha preguntado Vance, utilizando los mismos términos a los que Orbán suele recurir para menospreciar a los dirigentes de la Unión Europea.

En este sentido, Vance ha apelado a que los votantes de Hungría "son adultos". "Son soberanos en su propio país y deberían poder ver cualquier información que deseen sobre las elecciones sin que alguien en una capital lejana los trate como a niños", ha dicho, para insistir en que la democracia se basa "fundamentalmente" en que el pueblo "elija".

"Parte de la razón por la que estamos aquí, y por la que el presidente de Estados Unidos me envió, es porque creemos que la cantidad de interferencia proveniente de la burocracia en Bruselas ha sido verdaderamente vergonzosa", ha subrayado.

No obstante, Vance ha querido matizar que no va a decir al electorado húngaro cómo votar, reconociendo que tampoco espera que le escuchen. "Animaría a los burócratas de Bruselas a hacer exactamente lo mismo", ha añadido, insistiendo en que desde la UE "han hecho todo lo posible por frenar al pueblo de Hungría".

AVALA EL LÍDERAZGO ENERGÉTICO DE ORBÁN

"No les gusta el líder que realmente ha defendido a los húngaros, y creo que es importante decirlo (...) Viktor Orbán ha sido el líder más destacado de Europa en cuestión de seguridad e independencia energética", ha opinado el vicepresidente de Estados Unidos, en medio de sus elogios a Orbán, de quien ha dicho que los líderes europeos, "deberían haber copiado" en materia energética para no estar ahora sufriendo de forma tan aguda la crisis.

"Lo que ocurre en Hungría ahora mismo es que, si bien los precios de la energía son elevados, lo son mucho menos aquí que en casi cualquier otro lugar de Europa, y eso se debe al liderazgo del hombre que está a mi lado. Y creo que ese liderazgo puede servir de modelo para el continente", ha adulado el 'número dos' de Trump.