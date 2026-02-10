Vance reclama que EEUU obtenga "beneficios" a cambio de aumentar la seguridad de Groenlandia

Archivo - El vicepresidente de EEUU, JD Vance. - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha apuntado este martes a que las negociaciones sobre el futuro de Groenlandia que se mantendrán "los próximos meses" deben definir qué "beneficios" obtiene Washington a cambio de garantizar la seguridad de la isla ártica.

"Es muy temprano aún en las conversaciones sobre Groenlandia. Hemos estado trabajando bastante en esto durante las últimas semanas, pero es algo muy sencillo: Groenlandia es muy importante para la seguridad nacional de Estados Unidos", ha afirmado el vicepresidente estadounidense en declaraciones en Armenia, donde acaba una visita oficial que le llevará posteriormente a Azerbaiyán.

En este sentido, Vance ha vaticinado que las conversaciones sobre el futuro de la isla ártica se prolongarán los "próximos meses" y que en ellas Washington pedirá "beneficios" a cambio de la protección que extiende sobre el territorio autónomo de Dinamarca.

"Creo que algunos de nuestros aliados han invertido poco en la seguridad del Ártico. Y si vamos a invertir en la seguridad del Ártico y a asumir la responsabilidad de proteger esta enorme masa terrestre, creo que es razonable que Estados Unidos obtenga algún beneficio a cambio", ha expuesto.

Este va a ser el "eje de las negociaciones", ha señalado Vance. Dinamarca ha dejado claras sus líneas rojas en las negociaciones con Estados Unidos sobre el territorio ártico y ha valorado que el hecho de que se planteen las conversaciones es un indicativo de que se puede llegar a un acuerdo con Washington que respete su integridad territorial.

"Lo tomo como una señal de que debería ser posible encontrar una solución respetando nuestras líneas rojas", afirmó el ministro de Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, en un viaje a la capital groenlandesa, Nuuk.