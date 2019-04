Varadkar cree que los líderes de la UE están abiertos a dar una prórroga a Reino Unido

Publicado 03/04/2019 17:39:03 CET

DUBLÍN, 3 Abr. (Reuters/EP) -

El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, considera que los líderes de la Unión Europea están abiertos a conceder una prórroga a Reino Unido para aprobar el acuerdo sobre el Brexit, pero ha advertido a Londres de que esto no debe servir como "una licencia para más indecisión".

"No he tenido la oportunidad de hablar con todo el mundo todavía, pero mi sentido común sobre el Consejo Europeo me dice que está abierto a garantizar una prórroga mayor a Reino Unido", ha afirmado Varadkar en el Parlamento irlandés.

"Pero no queremos que esta extensión sea una licencia para más indecisión... una extensión más larga que solo nos lleve a más indecisión, a más mayorías en contra de todo pero a favor de nada", ha advertido.

Varadkar ha reconocido que hay una preocupación real entre sus socios comunitarios con la opción de que Reino Unido tenga que participar en las elecciones europeas.

El 12 de abril es el último día en que Reino Unido podría convocar las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán en todos los Estados miembro entre el 23 y el 26 de mayo.

Por ello, el bloque cree que toda prórroga que supere ese calendario debe pasar por la obligación de Reino Unido de albergar las elecciones europeas, algo que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, también ha recordado este miércoles en su intervención ante el Parlamento Europeo.