Varios detenidos en Londres en una protesta para exigir la legalización de la ONG Palestine Action

Detenidos durante una manifestación propalestina en Londres - Europa Press/Contacto/Ray Tang

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Varias personas han sido detenidas este sábado durante una manifestación propalestina celebrada en la plaza de Trafalgar de Londres, concretamente por la supuesta comisión de delitos relacionados con la organización Palestine Action, ilegalizada por el Ministerio del Interior a pesar de una sentencia en sentido contrario del Tribunal Supremo.

"Hemos visto a un grupo de personas sentarse con pancartas de apoyo a Palestine Action. Los agentes están empezando a realizar detenciones y a trabajar en este grupo. Algunos están negándose a moverse, así que serán puestos bajo custodia", ha informado la Policía Metropolitana londinense en redes sociales.

Entre los detenidos hay varias personas de edad avanzada, según recoge el diario británico 'The Guardian'. Anteriormente, la propia Policía había advertido de que los agentes realizarían detenciones "donde viera que se estaban cometiendo delitos".

En la manifestación, con unos 500 asistentes --según los convocantes-- sentados en sillas plegables de camping en la céntrica plaza londinense, se han mostrado pancartas con lemas como "Estoy en contra del genocidio. Apoyo a Palestine Action" o "Israel mata de hambre a niños".

La organización convocante, Defendamos a Nuestros Jurados, ha denunciado los "arrestos en masa" en la plaza de Trafalgar. "La Policía está deteniendo ilegalmente a sabiendas a manifestantes pacíficos por pancartas que dicen 'Estoy en contra del genocidio. Apoyo a Palestine Action'", ha argumentado.

El Tribunal Supremo británico dictaminó en febrero que la ilegalización de Palestine Action fue "desproporcionada e ilegal" en julio de 2025 al considerar que la mayoría de sus actividades no alcanzan el nivel, escala y persistencia como para ser defendidas como terrorismo.

Sin embargo, el Gobierno ha recurrido la sentencia y mantiene su clasificación de Palestine Action como organización ilegal conforme a la Ley de Terrorismo.