Varios heridos tras un apuñalamiento múltiple en un tren en Huntingdon (Reino Unido)

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía británica ha indicado que varias personas han resultado heridas tras un apuñalamiento múltiple ocurrido en el interior de un tren --que ha sido detenido después del incidente-- en la estación de Huntingdon (Reino Unido), a unos 120 kilómetros al norte de Londres.

"Actualmente estamos respondiendo a un incidente en un tren con destino a Huntingdon donde varias personas han sido apuñaladas", ha confirmado la Policía de Transporte británica en un mensaje emitido en su cuenta de la red social X.

La Policía del condado de Cambridgeshire ha especificado que los hechos han tenido lugar alrededor de las 19.30 horas (hora local) y que dos individuos han sido arrestados. El trayecto cubría la ruta con origen en la ciudad de Doncaster y con destino a la capital, Londres.

Los cuerpos policiales no han informado del número exacto de heridos, aunque han avanzado que "varias personas" tuvieron que ser trasladadas a centros hospitalarios. Asimismo, ha comenzado una investigación para esclarecer lo sucedido y, por el momento, las autoridades han cerrado al tráfico la carretera A-1307, que conduce a Huntingdon.

"El terrible incidente ocurrido en un tren cerca de Huntingdon es profundamente preocupante. Mis pensamientos están con todos los afectados, y agradezco la respuesta de los servicios de emergencia. Cualquier persona que se encuentre en la zona debe seguir las indicaciones de la Policía", ha sostenido el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, en un mensaje desde su cuenta de X.

De la misma forma, el alcalde de Cambridgeshire y Peterborough, Paul Bristow, ha mostrado sus condolencias a los heridos en el incidente. "Mis pensamientos y oraciones están con todos los afectados", ha aseverado.