Varsovia anuncia que EEUU retomará la rotación de tropas en Polonia

El ministro de Defensa polaco, Wladislaw Kosiniak-Kamysz. - Europa Press/Contacto/Damian Burzykowski

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Polonia ha anunciado este lunes que Estados Unidos ha confirmado que retomará la rotación de tropas en territorio polaco, dando así marcha atrás a la decisión que había dejado en el aire la llegada de nuevas tropas estadounidenses, en el marco del reajuste de la presencia en el flanco oriental de la OTAN.

"La rotación, suspendida hace varias semanas, se reanudará y continuará, y en las próximas semanas se completará la rotación de las tropas estadounidenses en Polonia", ha asegurado el ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, en un acto de la industria de la defensa polaca en la ciudad de Bydgoszcz.

Según recoge Polskie Radio, el titular de Defensa ha desvelado que ha recibido la confirmación de la embajadora adjunta de Estados Unidos en Polonia, Stephanie Holmes, y del agregado militar estadounidense.

Kosiniak-Kamysz ha enmarcado esta decisión como un paso más en el desarrollo de la cooperación polaco-estadounidense en materia de seguridad y defensa.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció a finales de mayo que daría luz verde al envío de 5.000 tropas en Polonia, días después de haber cancelado los planes para la rotación de efectivos en Europa en el marco del ajuste de su presencia en el continente tras su disputa con Alemania por las críticas a la guerra en Irán.

De esta forma se puso fin a las especulaciones ante la posible cancelación del despliegue rotatorio estadounidenses, que ahora sucederá en las próximas semanas según ha indicado Kosiniak-Kamysz.

En paralelo, Polonia ha propuesto formalmente a Estados Unidos el establecimiento de una nueva base militar estadounidense de carácter permanente en el país europeo, lo que permitiría acoger más tropas y elevar los casi 10.000 militares estadounidense actualmente en suelo polaco.