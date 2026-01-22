Los Veintisiete buscan hoy en Bruselas calibrar la relación con Trump pese a rebajar la amenaza por Groenlandia

Archivo - Foto de familia por el 50º aniversario del Consejo Europeo, en la sede del Consejo Europeo, a 17 de diciembre de 2025, en Bruselas (Bélgica). - Pool Moncloa/Fernando Calvo y Pool UE - Archivo

BRUSELAS, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reúnen este jueves en Bruselas en un Consejo Europeo extraordinario en el que buscarán calibrar las relaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de las tensiones por las amenazas de anexión de Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca.

En un principio estaba previsto que los líderes de los 27 abordaran una respuesta a la amenaza arancelaria del inquilino de la Casa Blanca a varios países de la UE, aunque durante la noche de este miércoles el presidente estadounidense anunció que había llegado a un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y que daba marcha atrás a lo que en Bruselas habían definido como "coerción".

Según el propio Trump, este miércoles acordó con el jefe de la Alianza Atlántica el "marco para un futuro acuerdo" respecto a Groenlandia, informando de que levantaba los aranceles anunciados para hasta seis Estados miembro de la UE por su participación en maniobras militares en la isla del Ártico y que iban a entrar en vigor el 1 de febrero.

Tras descartar la amenaza arancelaria que llevó al presidente del Consejo Europeo, el portugués António Costa, a convocar una cumbre de líderes urgente para analizar las posibles respuestas, la reunión de este jueves se mantiene porque nunca trató solo de Groenlandia o de aranceles, sino más bien de los "últimos avances en las relaciones transatlánticas y sus implicaciones para la UE", según han explicado fuentes comunitarias.

No obstante, las relaciones con Washington siguen tensionadas y desde Bruselas se sigue manteniendo poca confianza en Donald Trump, así que es previsible que los líderes pongan todas las cartas sobre la mesa ya que aún no está claro qué se ha ofrecido al magnate neoyorquino, que en cualquier caso se ha pactado sin el conocimiento de la UE ni del país mayormente implicado, Dinamarca.

LA SOBERANÍA ESTÁ FUERA DE DISCUSIÓN

Esta mañana, la OTAN ha detallado que Rutte no propuso "ningún compromiso en materia de soberanía" durante su reunión con el presidente Trump en los márgenes del Foro de Davos, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Alianza Atlántica.

De hecho, el propio secretario general de la OTAN ha asegurado en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News que "ese tema no se planteó" en sus conversaciones, y que la Casa Blanca está centrada en "proteger esa enorme región del Ártico, donde se están produciendo cambios actualmente y donde China y Rusia son cada vez más activos".

Poco después ha respondido la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, que ha aplaudido que Trump y Rutte no abordaran temas de soberanía danesa en sus conversaciones sobre la isla del Ártico, señalando que "solo Dinamarca y Groenlandia pueden adoptar decisiones sobre asuntos que conciernen a Dinamarca y Groenlandia".

"La OTAN es plenamente consciente de la posición de Dinamarca. Podemos negociar sobre todos los temas políticos, de seguridad, de inversiones y de economía, pero no podemos negociar sobre nuestra soberanía", ha dicho Frederiksen en un comunicado publicado este jueves.

LA JUNTA DE PAZ PARA GAZA, OTRO TEMA CLAVE

Con todo, esta cumbre del Consejo Europeo tiene lugar apenas un mes después de la última reunión de líderes, si bien los mandatarios de la UE han mantenido contactos en los últimos días en eventos en los que han ido coincidiendo, como en los márgenes del Foro Económico Mundial en Davos (Suiza).

La cumbre pareció peligrar tras trascender que el presidente francés, Emmanuel Macron, invitó al mandatario estadounidense, Donald Trump, a una cena en París con los países del G7 y a la que también estarían invitados ucranianos y ruso, aunque finalmente no llegó a confirmarse y el Consejo Europeo ha confirmado la asistencia del inquilino del Elíseo.

De hecho, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tomó este miércoles la decisión de no volver al Foro de Davos --donde habría coincidido con Trump-- para centrarse en la preparación de esta reunión "muy importante" y en la que se hará "balance" de la situación geopolítica de la Unión Europea, según explicó en una rueda de prensa el portavoz comunitario Olof Gill.

Está previsto que los líderes de los Veintisiete también aborden otros asuntos, como la posible participación de la UE a la Junta de Paz para la Franja de Gaza organizada por Estados Unidos, invitación a la que algunos países miembro ya han dicho no, como Francia, que ha argumentado que cuestiona los principios de la ONU por querer en un futuro mediar otros conflictos a nivel mundial.

Y aunque no está cerrada la agenda que tendrán los líderes --ya que se concretará de manera definitiva este jueves por la mañana--, es probable que el freno a Mercosur por el Parlamento Europeo se cuela al inicio de la cumbre, dado que va la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, al arranque.

Además, durante estas últimas semanas se han acumulado asuntos que podrían ser objeto de ser tratados en este Consejo Europeo, como la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, la sanciones que la Comisión prepara contra Irán, o las negociaciones para el acuerdo de paz en Ucrania, entre otros.

LOS 27 SE SOLIDARIZAN CON DINAMARCA Y GROENLANDIA

Por el momento, hay consenso en torno a la defensa del Derecho Internacional, la integridad territorial y la soberanía nacional de los países de la UE, según detalló el propio presidente del Consejo Europeo durante su intervención este miércoles en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Según el socialista portugués, también hay un amplío apoyo y solidaridad con Dinamarca y Groenlandia, a la vez que se comparte la importancia de la seguridad en la región del Ártico, que los Veintisiete sostienen que debe garantizarse a través de la OTAN.

Ante las amenazas arancelarias de Donald Trump a hasta seis países de la UE, los líderes de los Estados miembro habían coincidido en que es necesario responder con firmeza, si bien no había ninguna medida concreta sobre la mesa y todo dependía de lo que acordasen en la cumbre extraordinaria que se celebra este jueves en la capital comunitaria.

ARANCELES Y MECANISMO ANTICOERCIÓN, POSIBLE DEFENSA

Durante su intervención en la Eurocámara, Costa avisó de que la Unión Europea tiene "el poder y las herramientas" para defenderse de "cualquier forma de coerción". "Estamos preparados para defendernos, para defender a nuestros Estados miembro, a nuestros ciudadanos y a nuestras empresas", esgrimió.

La primera respuesta que se barajaba apuntaba a reabrir la guerra arancelaria con Washington, cancelando el acuerdo comercial cerrado con Donald Trump y reactivando el paquete de 93.000 millones en aranceles que la Unión guarda en el cajón desde el pasado verano y que entrarán en vigor el 6 de febrero salvo que los 27 acuerden lo contrario.

Hay otros instrumentos comerciales, como el mecanismo anticoerción que permite sancionar a países terceros que ejercen la presión económica para tratar de forzar a la UE, un instrumento muy potente pero de proceso más lento por lo que no permite una activación inmediata, y que en todo caso ahora está en cuestión tras la retirada de Trump de sus amenazas.