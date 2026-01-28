Los Veintisiete debaten este jueves nuevas sanciones a Irán y Rusia y los próximos pasos para la paz en Gaza

Archivo - La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas. - Gaetan Claessens/EU COUNCIL/dpa - Archivo

BRUSELAS, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Asuntos Exteriores de los 27 Estados miembro de la Unión Europea se reúnen este jueves en Bruselas para discutir la implementación de nuevas sanciones contra Irán y Rusia y para abordar cuáles deben ser los próximos pasos para alcanzar la paz en Gaza, toda vez que se ha lanzado la segunda fase del plan propuesto por Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.

Durante el encuentro, que se produce una semana después del Consejo Europeo extraordinario que reunió en Bruselas a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea tras las amenazas arancelarias de Washington a varios países europeos por Groenlandia, los jefes diplomáticos abordarán multitud de asuntos pendientes en política exterior, aunque solo hablarán de la isla del Ártico en los márgenes.

Los ministros iniciarán la reunión hablando de la agresión rusa de Ucrania, que este mes de febrero cumple su cuarto aniversario; de cómo distribuir el préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev, acordado en el Consejo Europeo de diciembre; así como de las negociaciones de paz en un momento en el que Rusia ha recrudecido su ofensiva y en el que se está a la espera de que inicie un trílogo con Estados Unidos para buscar el fin del conflicto.

La Unión Europea está preparando un "ambicioso" vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, mes en el que se cumplirán cuatro años del inicio de la invasión rusa de Ucrania, pero no está previsto que los ministros de Exteriores aborden este mismo jueves esas sanciones, a la espera de que la Comisión Europea ponga sobre la mesa medidas punitivas concretas.

No obstante, sí se espera que se acuerden sanciones coercitivas adicionales contra el Kremlin para mantener la presión sobre Rusia, según han indicado fuentes diplomáticas. De hecho, este mismo miércoles los embajadores ya han avanzado sanciones contra seis propagandistas rusos que serán formalizadas este jueves, según han confirmado a Europa Press distintas fuentes.

FLEXIBILIDAD EN LOS 90.000 MILLONES PARA KIEV

Del mismo modo se tratará la propuesta de la Comisión Europea para gastar los 90.000 millones de euros que la UE destinará a Ucrania para cubrir sus necesidades de financiación para los próximos dos años; un préstamo que recibió luz verde de los líderes en diciembre pese al rechazo de Hungría, República Checa y Eslovaquia.

El Ejecutivo comunitario propuso destinar dos terceras partes, 60.000 millones, para gasto militar con prioridad de compra a la industria ucraniana y europea, y los restantes 30.000 millones para cubrir otras necesidades presupuestarias y para garantizar la continuidad del funcionamiento de la Administración.

No obstante, según varias fuentes, algunos países señalan la necesidad de que este préstamo cuente con un mecanismo que priorice compras de armamento proveniente de la Unión Europea y de Ucrania siempre que se puede, pero que permita a su vez que, cuando sea necesario y el equipamiento no esté listo ni vaya a estarlo pronto en Europa, se busque en terceros países como Estados Unidos.

Ya el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, instó este lunes a la UE a que diera una mayor flexibilidad a Kiev con el préstamo en vista a que "por el momento no puede proporcionar ni de lejos lo suficiente de lo que Ucrania necesita para defenderse". Un día más tarde, la propia Comisión Europea apuntó a que solo hizo una propuesta y que serían los Veintisiete quienes concretarían ese tipo de detalles.

NUEVOS PASOS PARA LA PAZ EN GAZA

Otro de los bloques más importantes que tratarán los ministros será la situación en Oriente Próximo, donde hay varios temas abiertos como el inicio de la segunda fase del plan de paz estadounidense en la Franja de Gaza o el conflicto en el noreste de Siria por los enfrenamientos entre el Ejército sirio y milicias kurdas.

Concretamente, sobre la Franja Gaza, los ministros de Exteriores debatirán cuál debe ser el rol que adopte la UE ante la inminente apertura del paso de Rafá y en qué modo puede ofrecer su ayuda para garantizar la paz y el acceso a la ayuda humanitaria.

Según han indicado fuentes europeas, entre la contribución de la UE que podrían plantear los jefes diplomáticos se encuentran el entrenamiento de la Policía palestina (EUPOL COPPS) o la reactivación de operaciones como las Misiones de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea (EUBAM, por sus siglas en inglés) para el paso de Rafá.

Otro de los puntos que podría tratarse es la Junta de Paz propuesta por Estados Unidos, si bien los Veintisiete ya han expresado sus "serias dudas" sobre la iniciativa, como la posibilidad de que contravenga los tratados de la UE y la Carta de la ONU, entre otros problemas.

SANCIONES CONTRA IRÁN Y LA GUARDIA REVOLUCIONARIA

Pero será la tesitura en Irán donde podrían salir acuerdos más concretos, como la imposición de sanciones al régimen iraní en respuesta a la represión contra los manifestantes, que a lo largo de las últimas semanas se habría cobrado la vida de miles muertos.

Se espera una votación favorable sobre la propuesta de la Comisión Europea para dificultar a Teherán el acceso a componentes para la producción de drones y misiles y, según han indicado fuentes diplomáticas, la inclusión de más personalidades del Gobierno iraní en el régimen de sanciones por violaciones de los Derechos Humanos, sus actividades de proliferación nuclear y su apoyo militar a la guerra de Rusia contra Ucrania.

Aunque está aún por ver si también coincidirán en designar formalmente a la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista, toda vez que hay una minoría de países que muestran sus reticencias alegando que supondría la ruptura total de las relaciones con Teherán, y podría poner en una situación complicada a los ciudadanos europeos desplazados al país de Oriente Próximo.

Fuentes diplomáticas han añadido no obstante que la definición de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista está abriéndose camino a medida que la brutalidad de las protestas hace cambiar de opinión a las capitales.

España, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, está entre los países a favor de esta medida, reclamada con anterioridad por otros actores como el Parlamento Europeo. Con todo, para ser aprobada será necesaria la unanimidad, por lo que es posible que ante la falta de consenso se posponga esta medida restrictiva para más adelante.

DDHH EN EL MUNDO Y SITUACIÓN EN RDC

Durante el almuerzo también abordarán con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, las principales preocupaciones y prioridades de la ONU en materia de Derechos Humanos en el mundo, pasando desde las protestas en Irán o la situación en Sudán. Se espera después que los ministros adopten conclusiones de las prioridades de la UE en este asunto, según han detallado fuentes diplomáticas.

Ya el resto del día los ministros de Exteriores debatirá sobre la situación en la región de los Grandes Lagos tras la nueva ofensiva del Movimiento 23 de Marzo (M23) en República Democrática del Congo (RDC) apenas días después de la firma en Washington de un acuerdo para poner fin a un conflicto que podría regionalizarse.

Finalmente, tras el Consejo de Asuntos Exteriores, se celebrará el Consejo de Asociación UE-Marruecos, el primero desde 2019, presidido por la Alta Representante de la UE Kaja Kallas y el ministro marroquí de Exteriores, Naser Burita, que servirá para profundizar la cooperación en áreas clave como la migración, la transición energética y las relaciones comerciales.