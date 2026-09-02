Los Veintisiete discutirán hoy qué respuesta dar a Rusia por el ataque fallido contra Alemania

Archivo - La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, en declaraciones a los medios antes del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra este lunes en Luxemburgo. - ALEXANDROS MICHAILIDIS - Archivo

BRUSELAS, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea discutirán este miércoles, en una reunión informal en Irlanda, qué respuesta dar a Rusia por el ataque fallido con drones bomba registrado el mes pasado en el aeropuerto de Leipzig, que Alemania atribuyó este martes a Rusia entre muestras de condena del resto de países europeos.

Así lo ha detallado este miércoles en declaraciones a los medios la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, que ha afirmado que el ataque "tiene todos los indicios" de terrorismo patrocinado por un Estado, el ruso.

"Todos (los ministros) hablarán de los ataques de Leipzig (...) La pregunta es: ¿Qué hacemos al respecto? Ya hemos convocado a los embajadores rusos, también lo han hecho muchos Estados miembro, y discutiremos qué más podemos hacer", ha aseverado, matizando no obstante que esta reunión --denominada Gymnich-- es informal y por tanto no se tomarán decisiones.

Kallas ha apuntado a la posibilidad de ampliar todavía más la lista de sanciones europeas sobre Moscú, que ya incluye unas 600 designaciones relacionadas con el complejo militar ruso, y ha avanzado que los Estados miembro han planteado nuevas incorporaciones que ahora deben superar el examen jurídico antes de poder ser aprobadas.

También ha considerado que "estos ataques híbridos" deben servir también de "llamada de atención" para aquellos países que hasta ahora no se habían mostrado tan firmes frente a Rusia. "Si queremos acabar con esta guerra, todos tenemos que centrar nuestros esfuerzos", ha declarado, antes de calificar el episodio de Leipzig como "una señal muy fuerte".

La jefa de la diplomacia europea ha destacado además el respaldo unánime de los Veintisiete a Alemania tras el ataque. "Esta misma mañana hemos tenido conversaciones y los alemanes estaban muy agradecidos por el apoyo de todos los Estados miembros", ha indicado, para subrayar que esta "respuesta unificada" es la que necesita ahora la UE.

PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS

Por otro lado, Kallas ha explicado que la UE prepara un ejercicio conjunto para reforzar la protección de las infraestructuras críticas europeas, una cuestión que los ministros de Defensa ya abordaron este martes y sobre la que los responsables de Exteriores volverán a tratar durante su encuentro de hoy en Irlanda.

En particular, ha reconocido las dificultades para vigilar las infraestructuras submarinas frente a posibles actos de sabotaje, debido a la menor visibilidad respecto a las instalaciones terrestres, aunque ha señalado que existen nuevas tecnologías que pueden reforzar su protección.

"Hay nuevas herramientas que podemos utilizar, drones submarinos y todas estas cosas, y también podemos aprender de la innovación que ha desarrollado Ucrania", ha explicado Kallas, quien ha defendido que existen "posibilidades de hacer más" para monitorizar y proteger estas infraestructuras.