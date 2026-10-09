Los Veintisiete preparan su mayor paquete de sanciones contra Rusia ante la escalada de ataques híbridos en Europa

Archivo - La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, en declaraciones a los medios antes del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que reúne a los ministros de Exteriores de los 27 en Bruselas. - FRANCOIS LENOIR - Archivo

BRUSELAS, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea prevén aprobar el lunes su mayor paquete de sanciones contra Rusia, dirigido contra cerca de 1.600 personas y entidades vinculadas al complejo militar-industrial ruso, en una reunión marcada por el aumento de los ataques híbridos atribuidos a Moscú en territorio europeo, incluido el reciente incidente en el aeropuerto alemán de Leipzig.

La decisión, que se espera adoptar durante el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebrará en Luxemburgo, busca incrementar la presión sobre la economía de guerra rusa y dificultar el funcionamiento de su industria militar, al tiempo que los Veintisiete examinarán nuevas medidas para responder a las operaciones de sabotaje, desinformación y otras actividades desestabilizadoras atribuidas al Kremlin.

Las sanciones a las 1.600 personas y entidades se sumarán a las vigentes que se han venido aprobando desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, y que hasta el momento afectaban a otras 3.000 vinculadas al Kremlin y a su ofensiva militar contra Kiev. Además, los Veintisiete tienen previsto dar el visto bueno a otro paquete de 77 sancionados relacionados con las elecciones a la Duma Estatal rusa celebradas en septiembre en los territorios ucranianos ocupados.

Fuentes diplomáticas europeas han destacado la magnitud de las nuevas medidas, llegando a ironizar con que se trata de un "gran y hermoso paquete" ('big beautiful package'), en alusión a la expresión popularizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para referirse a su ambiciosa ley presupuestaria y fiscal (One Big Beautiful Bill Act).

Con todo, el debate se produce después de los recientes incidentes de seguridad registrados en varios países europeos, especialmente en el flanco oriental de la UE, que han reavivado las preocupaciones sobre las operaciones híbridas rusas.

Por este motivo, los ministros también abordarán la posibilidad de endurecer las restricciones de entrada y circulación de ciudadanos rusos en el espacio Schengen, una iniciativa que afectaría especialmente a turistas, diplomáticos y antiguos combatientes rusos que hayan participado en la invasión de Ucrania, si bien no se espera una decisión concreta este lunes, han precisado otras fuentes diplomáticas.

Los ministros tratarán asimismo la evolución de la guerra en Ucrania --tras una intervención de su ministro de Exteriores, Andri Sibiga--, con especial atención al refuerzo de la defensa aérea ucraniana, la movilización de 6.600 millones de euros del Mecanismo Europeo de Apoyo a la Paz y la continuidad de la misión europea de entrenamiento militar en Ucrania.

Asimismo, debatirán las necesidades de financiación de Kiev para 2027, incluida la posibilidad de utilizar los activos rusos inmovilizados, una cuestión que sigue generando diferencias entre los Veintisiete --sobre todo en Bélgica, dado que la mayor parte de ellos se encuentran depositados en Euroclear, una entidad financiera con sede en la capital belga.

REFUERZO DE LA MISIÓN NAVAL EN EL MAR ROJO

Otro de los principales asuntos de la reunión será la situación en Oriente Próximo, especialmente el deterioro de la seguridad marítima en el mar Rojo y las amenazas a la libertad de navegación en los estrechos de Ormuz y Bab el Mandeb, en un contexto de intensificación de los ataques de los hutíes contra infraestructuras civiles y rutas comerciales.

Los ministros discutirán cómo reforzar la operación naval europea ASPIDES, desplegada en el mar Rojo para proteger la navegación comercial en la región, después de que Kaja Kallas haya solicitado a los Estados miembro una mayor contribución de medios militares para mejorar su capacidad de respuesta frente a los ataques con misiles y drones.

Fuentes europeas han explicado que la misión necesita especialmente fragatas equipadas con sistemas de defensa aérea, capaces de interceptar amenazas procedentes del aire, y han señalado que varios países han comenzado a responder a las peticiones de la Alta Representante, aunque todavía no existe una cifra definitiva sobre los nuevos medios que podrían incorporarse.

Asimismo, está previsto que el lunes se haga público un compromiso internacional en favor de la libertad de navegación, bajo el principio de que el tránsito marítimo "no debe estar sujeto a tasas ni peajes", una iniciativa que, según fuentes europeas, contará con el respaldo de países de distintas regiones del mundo, además de los Estados miembro de la UE.

NUEVA MISIÓN EUROPEA EN LÍBANO

En paralelo, los Veintisiete prevén aprobar formalmente la creación de una nueva misión militar europea de apoyo a Líbano, destinada a asesorar, formar y reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas libanesas y de las fuerzas de seguridad interior del país.

La misión, de carácter no ejecutivo, prevé responder a la necesidad de fortalecer las instituciones de seguridad libanesas ante la inestabilidad regional y la prevista retirada de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL), aunque no tendrá como objetivo sustituir a los 'cascos azules' ni asumir sus funciones de mantenimiento de la paz en el sur del país.

Fuentes europeas confían en que el despliegue pueda comenzar antes de finales de año, una vez completados los procedimientos necesarios para poner en marcha la operación, y han apuntado a una dotación orientativa de unos 1.500 efectivos, aunque han advertido de que la cifra podría variar en función de las actividades de formación y asesoramiento.

La discusión sobre Oriente Próximo incluirá también la situación en Gaza y Cisjordania, así como las próximas elecciones israelíes, previstas para el 28 de octubre, y las legislativas palestinas del 28 de noviembre, para las que la UE ha manifestado su disposición a desplegar una misión de observación electoral.

AMPLIACIÓN DE LA UE Y SEGURIDAD EUROPEA

Por otra parte, los ministros dedicarán una sesión a analizar las consecuencias para la seguridad y defensa de la UE de una futura ampliación, en vísperas de la cumbre de líderes europeos de los días 15 y 16 de octubre, en la que está previsto mantener un debate estratégico sobre la incorporación de nuevos Estados miembro al bloque.

La discusión examinará cómo los países candidatos, especialmente Ucrania, Moldavia y los socios de los Balcanes Occidentales, pueden contribuir a reforzar la seguridad europea mediante una mayor cooperación militar, industrial y diplomática, así como una progresiva alineación con la política exterior y de seguridad común de la UE.

En el apartado de actualidad internacional, los Veintisiete abordarán además el deterioro de la situación democrática en Georgia, después de las medidas adoptadas por el Gobierno georgiano contra organizaciones de la sociedad civil y del creciente distanciamiento del país respecto a sus compromisos europeos.

Por último, se tratará la situación del Tribunal Penal Internacional (TPI), ante la aprobación de nuevas sanciones estadounidenses contra esta institución judicial que la UE ha asegurado que está dispuesta a defender.