Venezuela anuncia una "asociación productiva" a largo plazo con EEUU

En el centro, el secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, en su encuentro con las autoridades venezolanas en el Palacio de Miraflores, en Caracas - PRESIDENCIA DE VENEZUELA EN TELEGRAM

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este miércoles una "asociación productiva" a largo plazo con Estados Unidos, al término de un encuentro con el secretario de Energía de este país, Chris Wright, quien ha destacado el "compromiso apasionado" del presidente Donald Trump por transformar las relaciones entre Washington y Caracas.

La dirigente venezolana ha dado "la bienvenida y la apertura a esta agenda energética" con el país norteamericano, y a lo que ha calificado de "asociación productiva a largo plazo", augurando que esta visita de Wright no será la primera, sino que habrá "muchos otros viajes (en los) que seguro tendremos de visitantes al secretario y a sus equipos técnicos".

En una rueda de prensa conjunta, Rodríguez ha indicado asimismo que "hemos conversado sobre proyectos en materia de petróleo, en materia de gas, en materia de minería y de energía eléctrica" y que "la delegación técnica nutrida que acompaña al secretario ha sostenido reuniones con su homólogo técnico de Venezuela", mientras están estudiando "los caminos para avanzar lo más rápido posible".

Como en otras ocasiones, la que fuera 'número dos' del presidente Nicolás Maduro antes de su captura el pasado 3 de enero, se ha manifestado "segura (de) que a través de la diplomacia vamos a superar nuestras diferencias" tras unas relaciones entre Washington y Caracas marcadas "por altos y bajos".

Wright, por su parte, ha asegurado que el inquilino de la Casa Blanca está "apasionadamente comprometido" con transformar la relación bilateral con Venezuela. "Hoy traigo un mensaje del presidente Trump, está apasionadamente comprometido con la transformación absoluta de la relación entre Estados Unidos y Venezuela, parte de una agenda más amplia para volver a dar grandeza a las Américas, acercar nuestros países, traer comercio, paz, prosperidad, empleo y oportunidades al pueblo de Venezuela, en asociación con Estados Unidos", ha declarado al término de su encuentro en Caracas con la presidenta encargada.

El secretario, que ha afirmado que es un "honor estar" en la capital venezolana, ha asegurado que "estas no son solo palabras". "Nuestro Gobierno en Washington D.C. ha estado trabajando siete días a la semana para emitir licencias para que las empresas existentes en Venezuela, las nuevas empresas que quieran entrar a Venezuela (y) las compañías estatales puedan comprar productos, invertir dinero, aumentar la producción de petróleo, crear nuevos empleos (e) incrementar los ingresos por exportación", ha agregado.

Así, ha defendido que las autoridades estadounidenses "queremos liberar al pueblo y la economía venezolanas", si bien ha puntualizado que "trabajando juntos, podemos impulsar un aumento espectacular de la producción de petróleo, de gas natural y de electricidad". "Podemos resolver esos problemas y desafíos y aprovechar las enormes oportunidades que tenemos enfrente. Se habla mucho y hoy discutimos de los enormes recursos naturales de Venezuela: petróleo, gas natural, minería", ha declarado, antes de matizar que "más importante que esos recursos naturales es la increíble humanidad, lo que son los venezolanos, su orgullo, su educación, su pasión por salir adelante, de verdad".

El encuentro ha contado con la presencia de la enviada especial de Washington para Venezuela, Laura Dogu, así como de su homólogo venezolano, Félix Plasencia, y el presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón Pérez.

La visita de Wright se enmarca dentro del nuevo escenario en el que Washington se encargará del desarrollo y explotación de los recursos petrolíferos de Venezuela, tal y como el propio Trump se encargó de subrayar el mismo día en el que dio a conocer la detención del presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores

El presidente Trump, por su parte, se ha referido al país latinoamericano durante un acto en el que ha firmado una orden para impulsar la industria del carbón, donde ha indicado que "tenemos un nuevo grupo de personas con el que nos hemos vuelto muy cercanos, llamado Venezuela". "En este momento, tenemos 50 millones de barriles de petróleo en camino a Houston para su refinado", ha agregado en un evento celebrado en la Casa Blanca en el que ha reafirmado su "compromiso con la independencia y el dominio energético de Estados Unidos".

En las últimas horas, la Administración estadounidense ha vuelto a retirar sanciones a Venezuela para, en esta ocasión, permitir a empresas estadounidenses operar en el mercado petrolero local, como parte de un proceso iniciado el 7 de enero, que permite la venta y el transporte de crudo a los mercados de todo el mundo.