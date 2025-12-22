Venezuela anuncia la salida de un petrolero de Chevron en medio del bloqueo marítimo impuesto por EEUU

Archivo - La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodriguez - Europa Press/Contacto/Wei Neiruilaquanguodaibiaoda

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Venezuela ha anunciado este domingo el zarpe de un buque de la compañía estadounidense Chevron con crudo venezolano y destino Estados Unidos, en medio de las tensiones con este país y mientras Washington continúa la persecución del petrolero 'Bella 1' cuando se dirigía a la costa venezolana.

"Zarpa desde nuestro país un buque de la compañía estadounidense Chevron con petróleo venezolano rumbo a Estados Unidos, con estricto apego a las normas y en cumplimento de los compromisos asumidos por nuestra industria petrolera", ha indicado la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a través de su cuenta en Telegram.

La dirigente ha asegurado que su país "siempre ha sido seguirá siendo respetuosa de la legalidad nacional e internacional" en un mensaje acompañado de un vídeo en el que un hombre, que se presupone uno de los tripulantes, anuncia la salida del buque "'Canopus Voyage' (...) con 500.000 barriles" de crudo venezolano en su interior.

El petrolero, con bandera de Bahamas, ha salido del país latinoamericano un día en el que fuerzas estadounidenses han abordado un petrolero, el 'Bella-1', cuando se dirigía a la costa de Venezuela, ahora mismo bajo un bloqueo marítimo establecido por el Ejército del país norteamericano, en la tercera incursión contra un navío en las inmediaciones de aguas venezolanas en lo que va de mes. Sin embargo, no habrían logrado hacerse con el control del buque y continúan con la persecución, según fuentes estadounidenses.

El petrolero, de bandera panameña, está vinculado a la compañía Louis Marine Shipholding Enterprises, a su vez relacionada con la Guardia Revolucionaria de Irán. En su orden de sanciones, el Tesoro de EEUU asegura que esta compañía ha "asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico" para la fuerza iraní.

La operación tiene lugar después de otros dos abordajes estadounidenses: al petrolero 'Skipper', el pasado 10 de diciembre; y al petrolero 'Centuries' durante la noche del sábado a este domingo.