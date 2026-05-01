Venezuela firma nuevos acuerdos energéticos con empresas de Estados Unidos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto al director ejecutivo del Consejo Nacional de Dominio Energético de Estados Unidos, Jarrod Agen - PRENSA PRESIDENCIAL DE VENEZUELA

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha mantenido una reunión con el nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en el país latinoamericano, John Barrett, un evento que han aprovechado para la firma de acuerdos energéticos entre la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y las estadounidenses Overseas Oil Company y Crossover Energy Holding.

Así lo ha anunciado la oficina de prensa presidencial venezolana en un comunicado en el que ha afirmado que el encuentro ha tenido "como objetivo central afianzar la agenda constructiva en materia energética, minera y comercial que ambos países han venido desarrollando bajo principios de respeto y entendimiento mutuo", prueba de lo cual son, ha manifestado Caracas, estos nuevos acuerdos.

"Con este encuentro Venezuela reafirma su disposición de generar un clima de confianza para las inversiones extranjeras que contribuyan directamente al bienestar del pueblo venezolano", reza la nota de la Presidencia venezolana, que ha precisado que al acto han acudido, por parte de Caracas, los ministros de Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva, y de Hidrocarburos, Paula Henao, así como el embajador de Venezuela ante Estados Unidos, Félix Plasencia; el vicepresidente de Economía y Finanzas, Calixto Ortega; el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco; el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, y el presidente de Petroquímica de Venezuela (PEQUIVEN), Román Maniglia.

La propia Embajada de Estados Unidos en Venezuela ha confirmado el encuentro en un mensaje de John Barrett difundido en redes por la legación en el que recoge su "bienvenida nuevamente en Caracas a Jarrod Agen, director ejecutivo del Consejo Nacional de Dominio Energético de la Casa Blanca, para la firma de acuerdos energéticos que promueven la recuperación económica de Venezuela".