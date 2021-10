Venezuela reabre a los peatones el puente Simón Bolívar, en la frontera con Colombia

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Venezuela han reabierto a los peatones el puente internacional Simón Bolívar y, tras un año y siete meses, permiten la movilización entre el territorio venezolano y la vecina Colombia.

El portavoz del Gobierno venezolano, Fredy Bernal, ha recordado que Caracas ya había anunciado que se reabriría el puente cuando un 70 por ciento de los ciudadanos estuviesen inmunizados contra la COVID-19, recoge Caracol Radio.

"(Por parte de Venezuela) no hay obstáculos físicos, legales ni políticos, ahora la decisión de liberar los puentes corresponde al Gobierno de Colombia", ha apuntado Bernal.

Por otro lado, el portavoz del presidente Nicolás Maduro ha expresado que este proceso se debería haber debatido con las autoridades colombianas, pero ha lamentado que, tras una reunión, estas "desaparecieron".

"Lamentablemente las autoridades colombianas desaparecieron, hicimos una reunión y no volvieron, no volvieron a responder el teléfono, ni la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), ni Migración y nosotros no podíamos esperar eternamente a que a Colombia se le ocurriera sentarse con nosotros", ha criticado.

Ahora este paso fronterizo permanecerá abierto desde las 6.00 horas hasta las 20.00 horas (ambas en horario local). Hasta el momento el movimiento de personas en este punto tan solo se estaba llevando a cabo a través del corredor humanitario reservado a estudiantes y enfermos.

"Vamos a constituir una comisión accidental de manera informal con los parlamentarios de Venezuela. No nos puede prohibir el presidente de la República de dialogar para encontrar solución a los problemas de la zona de frontera, no vamos a quitarle la competencia en manejo de relaciones exteriores", ha apuntado por su parte el senador colombiano Antonio Sanguino, apunta la cadena de televisión de Colombia RCN.