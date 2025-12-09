Venezuela rechaza que Panamá medie ante las tensiones con EEUU

Archivo - El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello - Europa Press/Contacto/Roman Camacho - Archivo

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Venezuela ha rechazado este lunes que Panamá medie entre Washington y Caracas a cuenta de la creciente presión sobre Nicolás Maduro, los ataques estadounidenses contra supuestas narcolanchas en el Caribe --que han dejado más de 80 muertos-- y las amenazas de intervención militar sobre suelo venezolano, afirmando que "en Panamá se hace lo que diga Estados Unidos".

"En Panamá no hay gobierno, ahí se hace lo que diga Estados Unidos. Que un mamarracho que esté ahí diga eso. Yo no sé con quién, a qué se refiere, mediador en qué, en qué. No hay ni gobierno, deberían mediar con su pueblo", ha declarado en rueda de prensa el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello.

El también secretario del Partido Socialista Unido de Venezuela ha defendido que "tenemos muy claro lo que estamos haciendo y lo que se hace en este país todos los días, a pesar de gente que no pierde momento para lanzar un dardo contra el pueblo de Venezuela, un dardo envenenado contra nuestro pueblo".

Cabello se ha manifestado así coincidiendo con el encuentro de este lunes entre el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y familiares de María Corina Machado, en Oslo (Noruega), con motivo del Premio Nobel de la Paz, que este año se concederá a la líder opositora venezolana.

Estas declaraciones llegan asimismo días después de que el viceministro de Exteriores panameño, Carlos Hoyos, afirmara en su cuenta de la red social X que "Panamá apoya al presidente electo, Edmundo González, y lo que podamos hacer para facilitar el proceso para que esa voluntad popular venezolana sea respetada así haremos, incluyendo dar asilo temporal a miembros del régimen si fuera necesario".