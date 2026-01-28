Venezuela recibe 167 millones de euros más por la venta de hidrocarburos

Archivo - El presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Calixto Ortega - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades venezolanas han recibido al menos 200 millones de dólares (167 millones de euros) adicionales por la venta de hidrocarburos, que se ofertarán en el mercado cambiario nacional, según ha anunciado este martes el Banco Central de Venezuela (BCV).

"Se encuentra en curso una nueva oferta de 200 millones de dólares (167 millones de euros) para completar la oferta de enero y la primera semana de febrero", ha señalado en un escueto comunicado, indicando que hasta el momento se han vendido 300 millones de dólares estadounidenses (poco más de 250 millones de euros) resultado de la exportación de hidrocarburos.

El organismo ha asegurado que continuará "habilitando mecanismos de venta e incorporando instituciones financieras para canalizar de forma progresiva los ingresos petroleros de los próximos meses", precisando que el objetivo es "complementar la oferta privada y fortalecer la economía nacional".

El BCV no ha precisado si estos últimos ingresos provienen de la comercialización de crudo venezolano por parte de Estados Unidos, si bien la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la semana pasada el ingreso de 300 millones dólares (casi 256 millones de euros) como parte de la exportación de este recurso.

En todo caso, el monto total de los fondos recibidos por Caracas coincide con la venta confirmada a mediados de mes por Washington y valorada en 500 millones de dólares (cerca de 430 millones de euros).

Días antes de la venta, el presidente estadounidense, Donald Trump, indicó que 50 millones de barriles de petróleo estaban de camino al país norteamericano, subrayando estar "trabajando muy bien con Venezuela", dirigida ya por Rodríguez, después del ataque militar estadounidense que se saldó con un centenar de muertos y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.