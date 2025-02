Los Verdes se ofrecen para una coalición "Kenia" con CDU/CSU y SPD para gobernar Alemania

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Los Verdes, Robert Habeck, ha mostrado su disposición a conformar una coalición "Kenia" con la Unión Democristiana/Unión Social Cristiana (CDU/CSU) y el Partido Socialdemócrata (SPD), en referencia a los colores negro, rojo y verde de las tres formaciones y de la propia bandera keniana.

"Evidentemente estamos dispuestos", ha afirmado Habeck en declaraciones en la televisión pública ZDF. "Siempre estamos dispuestos a asumir la responsabilidad", ha indicado, aunque ha achacado al candidato conservador Friedrich Merz, la decisión de si incluye a los ecologistas.

"Honestamente, creo que no lo va a hacer", ha argumentado antes de referirse a las reiteradas negativas de los conservadores al respecto, y en particular de la CSU, reforzada tras estas elecciones. "No creo que Merz pueda superarlo", ha indicado.

Precisamente el líder de la CSU, Markus Soeder, ha reiterado que Los Verdes "deben estar en la oposición". Soeder cree que la CDU/CSU no necesita a Los Verdes para gobernar y le basta con negociar con el SPD.

"Dadas las posibilidades actuales parece claro también que bastará con uno o dos socios, pero una cosa está relativamente clara: puede funcionar sin Los Verdes", ha explicado en un vídeo difundido en un acto de la CSU en Múnich.