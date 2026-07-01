Vietnam extiende la baja por maternidad y ofrece incentivos a las familias para fomentar la natalidad

Imagen de archivo de varios vietnamitas en un comercio. - Europa Press/Contacto/Tran Kien

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Vietnam han aprobado una nueva ley para extender la baja de maternidad y ofrecer incentivos a las familias para fomentar la natalidad a medida que crece el riesgo de contar con una población cada vez más enriquecida.

La medida, que ha entrado en vigor este mismo miércoles, ha salido adelante un año después de eliminar el límite establecido previamente y que fijaba en dos el número máximo de hijos por pareja, según informaciones recogidas por el diario 'Nhan Dan'.

A partir de ahora, la baja por maternidad pasará de seis a siete meses para las madres que tengan un segundo hijo y, además, estas podrán contar con ayuda financiera.

Este nuevo programa permite subvencionar además las pruebas de detección prenatal y neonatal y establece bonificaciones de dos tercios del salario mensual promedio para las madres que cumplan determinados requisitos.

La creciente incertidumbre demográfica ha provocado un cambio en la política vietnamita, que preveía antes sanciones para los miembros del Partido Comunista en caso de tener un tercer hijo.