La viuda del comentarista Charlie Kirk advierte del "fuego" que han prendido los "malvados" con su asesinato

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Erika Kirk, viuda del comentarista conservador estadounidense Charlie Kirk, ha advertido en su mensaje de despedida del "fuego" que han prendido los "malvados" con su asesinato.

"No tenéis idea del fuego que habéis prendido dentro de ésta su esposa. El llanto de esta viuda se escuchará por todo el mundo como un grito de guerra", ha afirmado en las que suponen sus primeras declaraciones públicas desde el asesinato de Kirk el pasado miércoles.

La viuda de Kirk ha destacado que era el padre y marido "perfecto". "Si antes pensábais que la misión de mi marido era potente, no tenéis ni idea. No tenéis ni idea de lo que acabáis de desencadenar a lo largo y ancho de este país, de este mundo. No tenéis ni idea", ha advertido.

El mensaje de la esposa de Kirk ha sido grabado desde el estudio desde el que el propio Kirk se dirigía al mundo a través de redes sociales con su podcast, hablando desde un atril con la frase "Que Charlie sea recibido por los misericordiosos brazos de Jesús, nuestro amoroso salvador".

Erika Kirk ha manifestado en particular su agradecimiento al por su apoyo al presidente estadounidense, Donald Trump, y a su vicepresidente, JD Vance, y su "fenomenal" esposa, Usha, y ha destacado la labor de los servicios de emergencia que intentaron salvar la vida de su marido.

"Charli decía que si alguna vez se presentaba a un cargo, su prioridad sería revivir la familiar estadounidense. Esa era su prioridad, pero por encima de todo, Charlie amaba a sus hijos y me amaba a mí, con todo su corazón, y se aseguraba de que yo lo supiera todos los días", ha resaltado.

Erika Kirk ha anunciado que seguirá adelante la gira organizada por Turning Point USA, en el marco de la cual se produjo su asesinato, y ha animado a los jóvenes a sumarse a este movimiento político. Kirk era el líder de esta organización.

"Prometo que jamás dejaré que muera tu legado", ha subrayado Erika Kirk antes de prometer que convertirá Turning Point USA en "la mayor organización que jamás haya visto esta nación". "Que Dios os bendiga a todos y que Dios bendiga a Estados Unidos", ha concluido.

Kirk murió tiroteado durante un acto en una universidad de la ciudad de Orem, en el estado de Utah, y los investigadores se centran ahora en averiguar quién perpetró el crimen. Ha sido detenido como sospechoso de la muerte de Kirk un individuo de 22 años identificado como Tyler Robinson, quien había manifestado previamente animadversión contra el comentarista ultraconservador.