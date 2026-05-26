El volcán Semeru de Indonesia entra en erupción cinco veces en una sola mañana

Archivo - Volcán Monte Semeru, volcán situado en Java. - ADITYA IRAWAN / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El volcán Semeru, situado en el este de la isla indonesia de Java, ha entrado este martes por la mañana cinco veces en erupción, expulsando varias columnas de ceniza que han alcanzado los 1.000 metros de altura sobre el cráter y han puesto a la población local en alerta.

La primera erupción ha tenido lugar de madrugada, sobre las 1.05 horas (hora local), con una columna de ceniza que ha ascendido hasta los 600 metros y que se ha visto seguida de otras cuatro.

Las autoridades han indicado que la cuarta explosión, registrada sobre las 6.28 horas (hora local) ha sido la más intensa de todas, con una nube de ceniza que se ha ido desplazando hacia el oeste y suroeste, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Antara.

Este volcán permanece en el tercer nivel de alerta dentro de la escala indonesia de cuatro niveles y todas las actividades están prohibidas en la parte situada al sur y el este del cráter, además de en zonas del río circundante y en un radio de 13 kilómetros para garantizar la seguridad de la población, a la que se le ha pedido no acercarse a menos de cinco kilómetros de la cima.

A principios de mayo, tres personas murieron en el noreste del país durante una erupción del volcán 'Dukono', que sorprendió a unos 20 escaladores y provocó una enorme nube piroclástica de unos diez kilómetros de altura.

Indonesia se encuentra en el llamado Anillo de Fuego y cuenta con más de 120 volcanes activos --entre ellos el Semeru, de más de 3.600 metros de altura--, lo que lo convierte en uno de los países con más actividad volcánica del mundo.