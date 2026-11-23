BRUSELAS, 23 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto este lunes prohibir que ningún atleta o equipo compita en suelo europeo bajo la bandera de Rusia y también endurecer la política de visados para vetar la entrada de excombatientes, como parte de la nueva ronda de sanciones contra Rusia que amplía medidas contra los servicios financieros --para afectar a más bancos y a las plataformas de criptomonedas-- y la energía.

"Continuaremos proponiendo nuevas sanciones hasta que Rusia demuestre una verdadera intención de lograr una paz duradera en Ucrania", ha asegurado la jefa del Ejecutivo comunitario en una declaración grabada distribuida a los medios, en la que expone las claves de la propuesta que necesita del visto bueno por unanimidad de los 27 y que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE podrán examinar por primera vez este jueves en una cumbre en Bruselas.

Von der Leyen ha asegurado así que el paquete 22º de sanciones servirá para aumentar la presión sobre el régimen de Vladimir Putin desde tres vías: "atacando con mayor contundencia las vías de financiación de la guerra de Rusia --apuntando a sus bancos y plataformas de criptomonedas", "cerrándole la puerta a su participación en eventos deportivos y culturales europeos" y "endureciendo las normas de visado".

En lo que a servicios financieros se refiere, el Ejecutivo comunitario plantea ampliar a otros 60 bancos rusos las sanciones ya existentes, de modo que queden excluidos del sistema de transferencias seguras Swift, además de intensificar las medidas contra las plataformas de criptomonedas y otras redes de pago rusas, incluido con medidas que apunten a los países terceros que ayudan a eludir las sanciones europeas.

"Se trata de un aspecto fundamental de nuestro nuevo paquete de medidas y un área importante donde buscamos coordinar esfuerzos con socios internacionales", ha expresado Von der Leyen en el vídeo en el que también anuncia la creación de una 'task force' (grupo de trabajo) dedicado a las sanciones para el sector de las criptomonedas.

Por otro lado, la nueva ronda apunta a reforzar las medidas en materia energética para que "ninguna empresa europea pueda ayudar a Rusia a construir, operar o reparar" sus infraestructuras energéticas, "en particular sus refinerías"; al tiempo que se apunta "por primera vez" a que estas medidas afecten también a los servicios de electricidad y se pide la prohibición de los buques cisterna asegurados en Rusia, ha dicho Von der Leyen.

En otro golpe para intentar ahondar en el aislamiento ruso, la jefa del Ejecutivo comunitario ha avisado de que con este nuevo paquete se prohibirá que haya europeos en los órganos directivos de las empresas rusas, porque, ha subrayado, "las relaciones económicas con Rusia no pueden seguir como siempre".

VETO A LOS EXCOMBATIENTES Y A LOS DEPORTISTAS CON BANDERA RUSA

Además, la propuesta avanza en el objetivo de prohibir la entrada de excombatientes rusos en territorio europeo, algo que ya contó con el visto bueno de los Veintisiete en discusiones anteriores, pero que necesitaba aún una propuesta de Bruselas que detallará su aplicación y por lo que este lunes, junto a la propuesta, ha presentado una serie de directrices para que los Estados miembro puedan aplicar este veto y endurecer otras políticas que afectan a los visados de turista.

Von der Leyen ha admitido que recientemente se están observando movimientos "no convencionales" de operativos rusos en territorio europeo, por lo que ha defendido que el endurecimiento de la política de visados es "parte de nuestra respuesta". "Los excombatientes rusos representan un riesgo para la seguridad de Europa, no se les puede permitir circular libremente por nuestros países", ha continuado Von der Leyen en su discurso, para después subrayar su petición de "prohibir la entrada (de los excombatientes) a la Unión Europea".

Finalmente, Bruselas se mantiene en pedir el veto a los atletas y equipos rusos en competiciones europeas si acuden bajo la bandera de Rusia. "Proponemos prohibir la exhibición de símbolos oficiales rusos y restringiremos los flujos financieros de patrocinadores rusos hacia asociaciones deportivas y culturales europeas", ha descrito la jefa del Ejecutivo comunitario, para después apuntar que también defiende limitar la presencia de ciudadanos rusos en los órganos rectores de las federaciones deportivas europeas.

"Nuestra postura es clara: estamos dando a Ucrania la fuerza necesaria para asegurar la paz, y a Rusia todas las razones para elegirla", ha concluido Von der Leyen.