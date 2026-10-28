Von der Leyen y Costa viajan a Montreal para estrechar lazos con Canadá y avanzar hacia una asociación inédita

Archivo - El presidente del Consejo Europeo, António Costa; el primer ministro de Canadá, Mark Carney; y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante una reunión trilateral con motivo de la cumbre del G7 - Pierre Teyssot / Agf / Zuma Press / Europa Press

BRUSELAS, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, viajarán este jueves a la ciudad canadiense de Montreal para participar en la cumbre entre la Unión Europea y Canadá, en la que ambas partes buscarán estrechar sus relaciones políticas, económicas y de seguridad y sentar las bases de una asociación inédita que permita a Ottawa vincularse más estrechamente al bloque comunitario sin convertirse en un Estado miembro.

La cita, que se celebrará los días 29 y 30 de octubre bajo la anfitrionía del primer ministro canadiense, Mark Carney, servirá para mandar una señal política en un contexto marcado por la creciente incertidumbre geopolítica y por las tensiones que a ambos lados del Atlántico tienen con Estados Unidos.

La cumbre tendrá como principal resultado previsto el lanzamiento de una denominada "Alianza para el Futuro", concebida para reforzar la cooperación bilateral en ámbitos como el comercio, las materias primas críticas, la Inteligencia Artificial (IA), la energía o la defensa, entre otros asuntos.

"La UE y Canadá han sido durante mucho tiempo amigos cercanos, socios importantes y aliados estratégicos. Nuestro vínculo es fuerte y sigue fortaleciéndose", ha afirmado Costa en declaraciones remitidas a los medios antes de su desplazamiento, destacando que la cumbre permitirá llevar la relación "al siguiente nivel" mediante una alianza destinada a profundizar los vínculos "políticos, económicos e institucionales".

El encuentro contará también con la participación de la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, y otros nueve miembros del Colegio de Comisarios, que mantendrán reuniones con sus homólogos canadienses para impulsar proyectos concretos en sus respectivos ámbitos de responsabilidad.

HACIA UNA ASOCIACIÓN INÉDITA CON CANADÁ

Uno de los principales asuntos sobre la mesa será la propuesta planteada por Von der Leyen durante su discurso sobre el Estado de la Unión de septiembre para explorar una fórmula de "membresía asociada" que permita a Canadá mantener una relación con la UE más estrecha que la de cualquier otro socio externo.

Fuentes europeas han explicado que el objetivo de la cita es construir una asociación que se acerque a la pertenencia a la Unión Europea "más que cualquier otra cosa" desarrollada hasta ahora, aunque han precisado que se trataría de una "asociación sin adhesión", puesto que Canadá no tiene perspectivas de incorporarse formalmente al bloque.

La iniciativa contempla tres grandes pilares: una mayor coordinación de políticas públicas en ámbitos como el clima, la energía o la IA; una participación más amplia de Canadá en programas europeos como Erasmus+ y Horizonte Europa; así como el refuerzo de los contactos institucionales, con posibles reuniones periódicas entre los gobiernos y las instituciones de ambas partes.

No obstante, esas mismas fuentes han reconocido que se trata de un terreno todavía "inexplorado" y que de hecho algunos Estados miembro mantienen suspicacias sobre el alcance de esta fórmula, por lo que la intención por ahora es iniciar los trabajos para concretar las características de una posible asociación de cara a la próxima cumbre bilateral, prevista para 2027.

Pese a las dudas de algunos países, desde Bruselas se cree que existe un respaldo generalizado entre los Veintisiete a profundizar la relación con Ottawa, aunque la denominación definitiva y el contenido jurídico de la futura asociación siguen en el aire.

COMERCIO, DEFENSA Y MATERIAS PRIMAS CRÍTICAS En el terreno económico, ambas partes prevén avanzar hacia un acuerdo sobre comercio digital que amplíe su cooperación más allá del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA), cuya aplicación provisional comenzó en 2017 y que, según datos facilitados por la Comisión, ha contribuido a incrementar un 80% los intercambios de bienes y servicios entre ambos socios en menos de una década.

También se espera avanzar en un acuerdo entre Canadá y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para movilizar financiación destinada a proyectos de materias primas críticas, así como en la modernización de la cooperación nuclear y la apertura de las infraestructuras europeas de supercomputación a investigadores y empresas canadienses.

En materia de seguridad y defensa, la cumbre permitirá dar continuidad a la Asociación de Seguridad y Defensa firmada en junio de 2025 y profundizar la colaboración en tres nuevos ámbitos: el Ártico, la lucha contra la manipulación informativa extranjera y los riesgos de seguridad derivados del cambio climático.

Los dirigentes comunitarios y canadienses también abordarán su apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa, la coordinación de sanciones contra Moscú y otros desafíos internacionales, mientras que ambas partes encargarán un estudio sobre la viabilidad de exportar gas natual licuado canadiense a Europa.