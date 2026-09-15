Von der Leyen denuncia un "patrón" de provocaciones rusas contra Europa tras los incidentes en Lituania y Dinamarca

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - Wiktor Dabkowski / Zuma Press / Europa Press / Con

BRUSELAS 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciado este martes un "patrón" de agresiones y provocaciones por parte de Rusia contra Europa, después de que en tan solo unas horas un buque de guerra ruso disparara bengalas cerca de un helicóptero de Dinamarca y un dron penetrara en el espacio aéreo de Lituania antes de ser derribado por cazas de la OTAN.

"Una vez más, Europa despertó ante un comportamiento ruso imprudente y peligroso", ha señalado la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje publicado en redes sociales, en el que ha advertido de que estos episodios "no son incidentes aislados", sino que "forman parte de un patrón más amplio de agresión y provocación rusa contra Europa".

Von der Leyen ha apuntado que estos incidentes "ponen a prueba" la preparación y la determinación de la Unión Europea, y ha avisado que Moscú "descubrirá" como las acciones del bloque "solo se fortalecerán cada vez más", reforzando la "disuasión y defensa colectivas", junto con la OTAN, e incrementando "la presión sobre Rusia".

Las declaraciones de la conservadora alemana tienen lugar después de que múltiples cazas de la OTAN derribaran pasada la medianoche de este martes un dron en el espacio aéreo de Lituania, concretamente sobre el distrito de Kaunas, tras saltar las alarmas por el avistamiento del mismo.

Un suceso al que se ha sumado, pocas horas después, el lanzamiento por parte de una fragata rusa de dos bengalas contra un helicóptero de Dinamarca en aguas internacionales, que participaba en un vuelo rutinario frente a la costa danesa, según ha explicado Copenhague.