La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - Christopher Katsarov / Zuma Press / Europa Press

BRUSELAS 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacado este sábado el alcance estratégico del acuerdo de asociación económica entre la Unión Europea e Indonesia, firmado junto con un pato de protección de las inversiones tras casi una década de negociaciones, y ha defendido que permitirá reforzar los intercambios comerciales y la cooperación entre ambos países.

"Este es uno de los acuerdos más ambiciosos que ha concluido la Unión Europea en Asia", ha señalado Von der Leyen durante la ceremonia de firma, en la que ha subrayado que el pacto conecta un mercado europeo de 450 millones de personas con la mayor economía del Sudeste Asiático y el cuarto país más poblado del mundo.

El acuerdo contempla la eliminación de los aranceles sobre prácticamente la totalidad del comercio bilateral, lo que, según la presidenta comunitaria, generará nuevas oportunidades para empresas, agricultores y trabajadores de manos territorios, especialmente para las pequeña empresas. Asimismo, ha incidido en que proporcionará "previsibilidad" mediante normas calas, mercados abiertos y un marco estable para el comercio y la inversión a largo plazo.

Von der Leyen ha defendido también que el entendimiento entre ambas partes permitirá avanzar en una agenda común basada en el crecimiento sostenible, unas cadenas de suministro resilientes y una transición económica limpia. En este sentido, ha considerado que la firma refleja el "firme compromiso político de Indonesia" con la asociación y con un comercio abierto, justo y basado en normas.

En este contexto, la presidenta de la Comisión ha agradecido al presidente indonesio, Prabowo Subianto, su liderazgo y la decisión estratégica de su país, y ha avanzado que espera recibirlo e Bruselas el próximo 11 de diciembre, antes de que ambos se desplacen a Miami par participar en la cumbre del G20.

APUESTA EUROPEA POR LOS ACUERDOS COMERCIALES

La jefa del Ejecutivo comunitario ha enmarcado la firma del acuerdo con Indonesia en la estrategia de apertura comercia de la Unión y ha asegurado que 2026 está siendo un año de transformación para la política comercial europea.

"En un momento en que otros están cerrando sus puertas, nosotros mantenemos las nuestras abiertas", ha declarado antes de recordar que Bruselas cuenta con 45 acuerdos comerciales con 80 socios y enumerar los logros registrados durante el años. Entre los principales avances, Von der Leyen ha citado la firma de acuerdos con Mercosur e Indonesia, la próxima conclusión del pacto con India, el cierre de las negociaciones con Australia, la modernización del Acuerdo Global con México y el acuerdo político alcanzado con Filipinas.

En esta línea, la líder comunitaria ha aseverado que pretende ampliar aún más esta red, tanto en la región de la ASEAN como en otros mercados, al considerar que las asociaciones sustentadas en normas y confianza contribuyen a reforzar la independencia europea.

Además, ha defendido que estos pactos ofrecen a las empresas comunitarias una ventaja en los mercados de mayor crecimiento y consolidan a Europa como un socio fiable.

Por último, ha incidido en la dimensión a largo plazo del acuerdo con Indonesia, que vincula al mayor mercado único del mundo con la mayor economía del Sudeste Asiático. "Juntos, representamos un mercado de 730 millones de personas", ha recalcado, antes de insistir en que el pacto impulsará el crecimiento y favorecerá la creación de empleo de calidad en ambos territorios, especialmente en los sectores agrícola, manufacturero.