Von der Leyen y Erdogan coinciden en garantizar la apertura de rutas comerciales en el marco de la guerra de Irán

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - Europa Press/Contacto/Wiktor Dabkowski

BRUSELAS, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha destacado este martes los "intereses comunes" de la Unión Europea con Turquía durante una llamada con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en la que ambos han coincidido en la importancia de garantizar la apertura de rutas comerciales y la estabilidad de las cadenas de suministro en el marco de la guerra de Irán.

"Nuestros intereses convergen: mantener abiertas las rutas comerciales, el flujo de energía y la estabilidad de las cadenas de suministro. Seguiremos colaborando estrechamente en estas prioridades. La UE valora los esfuerzos de Turquía por apoyar la desescalada y una solución diplomática al conflicto con Irán", ha dicho en un mensaje difundido en redes sociales.

Von der Leyen, que ha definido a Turquía como "un socio clave en una región convulsa", ha afirmado que ha tratado con Erdogan cuestiones relacionadas con el Mediterráneo Oriental y con Chipre. "Subrayamos la importancia de las relaciones UE-Turquía. La UE está dispuesta a apoyar el proceso liderado por la ONU en todas sus etapas", ha zanjado.

Por su parte, la Presidencia turca ha indicado que ha trasladado a Von der Leyen su postura con respecto a Israel, país que, a su juicio, "desea" que los conflictos permanezcan en la región y que "sigue cometiendo violaciones del Derecho Internacional, incluyendo actividades de piratería".

"El presidente Erdogan ha expresado durante la conversación que Turquía ha hecho esfuerzos para mantener el alto el fuego y lograr la paz en el marco del conflicto en nuestra región y que es necesario abrir el estrecho de Ormuz lo antes posible", ha señalado en un comunicado difundido en redes sociales.

El presidente turco, que ha instado a aumentar "la presión internacional sobre Israel", también ha abordado con la jefa del Ejecutivo comunitario otras cuestiones, como las relaciones bilaterales o temas "regionales y globales".

"La conversación, que se centró en la solución de los temas en nuestra agenda para fortalecer la integración económica, pone de manifiesto una vez más la importancia estratégica de las relaciones entre Turquía y la UE en medio de las tensiones en nuestra región", ha argüido.

En este sentido, Erdogan ha afirmado que "sería beneficioso incluir a Turquía en las iniciativas relacionadas con las estrategias de seguridad de Europa", mientras que también ha dicho que "es necesario actualizar la Unión Aduanera y que es importante desarrollar la cooperación en todos los ámbitos".