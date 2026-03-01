Von der Leyen llama abiertamente a una "transición creíble" de poder en Irán

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - Europa Press/Contacto/Nicolas Landemard - Archivo

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reclamado este domingo un proceso de transición "fiable" en Irán para "restaurar la estabilidad" ante un riesgo de escalada regional por los cruces de bombardeos con Israel y Estados Unidos tras la operación conjunta que comenzaron el pasado sábado.

Este riesgo es "real", ha manifestado Von der Leyen en redes sociales entre conversaciones con líderes regionales como el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed Bin Zayed; el jeque Tamim bin Hamad Al Thani de Qatar y el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán.

Dado el enorme peligro que percibe, Von der Leyen reclama "urgentemente necesaria una transición creíble en Irán", ahora gobernada por un triunvirato de transición tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei en uno de estos ataques.

Este proceso, según Von der Leyen, debe ocurrir de tal forma que "restablezca la estabilidad y abra el camino para una solución duradera", incluyendo el "cese de los programas nucleares y de misiles balísticos militares de Irán y el fin de las acciones desestabilizadoras por tierra, mar y aire".

Por encima de todo, ha argumentado la presidenta de la Comisión Europea, esta nueva realidad deberí "reflejar y apoyar las aspiraciones democráticas del valiente pueblo de Irán".