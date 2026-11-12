Von der Leyen propondrá de aquí a dos semanas nuevas sanciones contra Rusia y cómo financiar a Kiev

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. - Liam Mcburney/PA Wire/dpa

La Comisión ya trabaja en el 22º paquete de medidas restrictivas contra Moscú mientras continúan las negociaciones de paz

DUBLÍN, 12 Nov. (de la enviada especial de EUROPA PRESS Laura García Martínez) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha indicado este jueves que presentará de aquí a dos semanas un nuevo paquete de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania y una propuesta sobre cómo responder a las nuevas necesidades financieras de Kiev, al tiempo que ha considerado "muy positivo" que hayan tenido lugar conversaciones entre Ucrania y Rusia en Abu Dabi con representación de la Unión Europea.

"Valoro muy positivamente las conversaciones de paz en Abu Dabi. Es positivo que los europeos estuvieran representados, tanto para salvaguardar nuestros intereses como porque así lo solicitó el presidente (de Ucrania, Volodimir) Zelenski", ha declarado a la prensa a su llegada a la cumbre de la Comunidad Política Europea que reúne este jueves a cerca de medio centenar de mandatarios europeos.

La jefa del Ejecutivo comunitario ha puesto así en valor que fue el líder ucraniano quien "pidió que los europeos le apoyaran en estas negociaciones" y la Unión Europea "apoya a Ucrania tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz".

En este contexto, la conservadora alemana ha anunciado que sus servicios están trabajando ya en la preparación del paquete número 22 de sanciones contra Rusia por la guerra de invasión y también en otra iniciativa para responder a las "necesidades financieras".

Ambas propuestas, ha precisado, las presentará "antes de la celebración del próximo Consejo Europeo" que reunirá a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea los próximos 26 y 27 de noviembre en Bruselas.

Entretanto, los mandatarios de la Unión Europea, ya en formato reducido a 27, seguirán el viernes en Dublín para una cumbre informal en la que abordarán cuál es el papel que debe jugar la Unión en las negociaciones entre Kiev y Moscú auspiciadas por Estados Unidos, después de que la italiana Giorgia Meloni mostrara su malestar por la falta de unidad en el bloque.