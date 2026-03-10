Von der Leyen se reúne en París con el primer ministro de Eslovaquia en plena crisis por el oleoducto Druzhba

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, en París - COMISIÓN EUROPEA

BRUSELAS, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha reunido este martes en París con el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, en el marco de las acusaciones de Bratislava y de Budapest a Ucrania de sabotear el paso de crudo a sus respectivos países a través del oleoducto Druzhba.

Von der Leyen y Fico han abordado la necesidad de "precios de la energía asequibles" para los ciudadanos europeos, mientras se garantiza "el suministro seguro" para Eslovaquia y el resto de la Unión Europea en un momento en el que la independencia energética del bloque comunitario "está en juego".

Así lo ha anunciado la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en redes sociales en el que ha detallado la seguridad energética será "un tema central" en la próximo cumbre de líderes de los Veintisiete Estados miembro, que tendrá lugar en Bruselas los días 18 y 19 de marzo.

"También hemos hablado de los próximos pasos para el despliegue de los fondos 'NextGenEU', incluido en el ámbito de la justicia, para que Eslovaquia aproveche al máximo estas inversiones", ha indicado la presidenta de la Comisión en su escrito.

Eslovaquia bloquea desde hace varias semanas un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, que también ha vetado Hungría, y ha amenazado con unirse a Budapest y paralizar también el préstamo de 90.000 millones de euros de la UE a Ucrania si Kiev "no permite que llegue que el petróleo llegue a Europa".

Así lo anunció el propio Fico en un video difundido en redes sociales en el que detalló que durante su reunión con Von der Leyen le pediría que se distanciase de las "escandalosas declaraciones chantajistas" del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, después de que el otro día amenazara veladamente al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, con mandarle militares por bloquear la ayuda a Kiev.

También detalló que reclamaría a la jefa del Ejecutivo europeo que presionara a Ucrania para que resolviera el "desafortunado robo" que está llevando a cabo con el presunto sabotaje del oleoducto Druzhba, que no suministra crudo desde hace semanas, un hecho por el que Kiev culpa a Rusia.

Con todo, tanto Hungría como Eslovaquia están recibiendo crudo no ruso a través del oleoducto del Adriático después de que el oleoducto Druzhba y el suministro de ambos países no está en peligro, según ha detallado anteriormente la Comisión Europea, todo ello a la espera de que el oleoducto que sea reparado por Ucrania.