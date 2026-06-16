Von der Leyen tendrá en un mes las conclusiones del panel de expertos que estudia vetar las redes sociales a menores

Archivo - Un niño usando un teléfono móvil - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

BRUSELAS 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El panel de expertos designado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para evaluar posibles medidas para restringir el acceso de los menores a las redes sociales presentará en un mes, el próximo 13 de julio, su informe final con recomendaciones específicas para que Bruselas decida si presenta reformas legislativas antes de final de año.

Así lo han indicado los servicios comunitarios al término de la tercer y último encuentro que ha mantenido este grupo de expertos, que en sus meses de trabajo se ha reunido con jóvenes, educadores, asociaciones de padres, especialistas jurídicos, informáticos, profesionales médicos y defensores de los derechos del niño.

"Las redes sociales pueden conectar e inspirar. Pero cuando uno de cada tres jóvenes dice que les deja estresados, tristes o excluidos, no podemos ignorar el impacto en su salud mental y bienestar. Y cuando una cuarta parte de nuestros jóvenes se enfrenta a contenidos problemáticos online, desde la incitación al odio hasta la presión corporal y la violencia inesperada, es una señal clara de que es hora de cambiar", ha avisado Von der Leyen, en un comunicado tras conocerse la fecha de publicación del informe de los expertos.

Ya el lunes, en una intervención desde Évian (Francia), Von der Leyen afirmó que cada vez son más los argumentos "sólidos" para retrasar el acceso de los menores a las redes sociales por los riesgos que estas plataformas pueden tener durante etapas "fundamentales" de su desarrollo personal.

La Unión Europea cuenta ya con legislación específica para regular el espacio digital, incluida la Ley de Servicios Digtales (DSA, por sus siglas en inglés) por la que Bruselas ha iniciado expedientes a grandes plataformas como TikTok o Instagram por no tomar medidas para mitigar riesgos o comprobar la edad de acceso.

Pero la conservadora alemana anunció ya el pasado septiembre que su Ejecutivo analizaría la situación de los riesgos que plantean la exposición a las redes sociales por parte de los menores y evocó el ejemplo de Australia, primer país del mundo que impuso una prohibición de acceso hasta los 16 años.

Sin embargo, se mostró prudente sobre el alcance de la medida o respecto a apuntar un umbral de edad hasta consultar con los gobiernos, organizaciones, expertos, familias y sociedad civil. La cuestión de la edad mínima es de competencia nacional, lo que complica avanzar hacia un enfoque político común, pero también plantea dificultades técnicas, como en el caso de usuarios que viajen de un Estado miembro a otro.

Países como España y Francia están desarrollando ya reformas legislativas en la misma dirección y Bruselas ha aplaudido estos pasos, si bien ha dejado claro que "no pueden imponer obligaciones adicionales (a las que ya impone la DSA) a las plataformas de muy gran tamaño, ya que esa es una prerrogativa de la Comisión Europea".

Entretanto, y consciente de que antes de cualquier decisión legislativa es necesario contar primero con las herramientas técnicas necesarias para aplicarlo, la Comisión Europea ha desarrollado junto a un grupo de países, entre ellos España, una aplicación capaz de verificar la edad real del usuario que accede a redes sociales desde dispositivos móviles u otros.