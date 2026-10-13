Von der Leyen ve "inaceptable" el ataque con drones a buques cerca de la costa de Bulgaria

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una imagen de archivo. - Julien Mattia/Le Pictorium via Z / DPA - Archivo

BRUSELAS, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha condenado el "inaceptable" ataque con drones a varios buques en las inmediaciones de las aguas territoriales de Bulgaria, al tiempo que ha avisado de que el mar Negro se ha convertido en un nuevo "frente" en la guerra de Rusia contra Ucrania.

"El mar Negro se ha convertido en otro frente de escalada de la guerra rusa en Ucrania. Esto es inaceptable", ha reaccionado la conservadora alemana, en un mensaje en redes sociales tras conocerse el incidente registrado esta madrugada.

De este modo, la jefa del Ejecutivo comunitario ha dicho condenar "enérgicamente los ataques" contra buques mercantes cerca de la costa de Bulgaria y ha criticado que con ellos se haya puesto "en grave peligro la vida de la tripulación y amenazado la seguridad en el mar Negro".

"Estamos con Bulgaria y agradecemos a sus rescatistas su rápida respuesta. Los responsables deben rendir cuentas", ha concluido Von der Leyen.

El primer ministro de Bulgaria, Ruman Radev, ha informado este mismo martes del rescate de los 15 tripulantes de un buque comercial atacado con drones en el mar Negro, en las inmediaciones de las aguas territoriales búlgaras, así como del hundimiento de un segundo barco en un ataque similar en la misma zona.

Ante esta escalada, el Gobierno búlgaro ha convocado a la embajadora de Rusia en Sofía y ha solicitado asistencia a la OTAN y a la Unión Europea.

El primer incidente se registró de madrugada, cuando el Centro de Salvamento Marítimo de Varna recibió a las 01.30 horas (hora local) una señal de socorro de un buque situado a 18 millas (cerca de 29 kilómetros) al este de la localidad búlgara de Byala. Según el relato de la tripulación, el barco recibió el impacto de tres drones aéreos en la cubierta y el casco.

Una patrulla de la Policía Fronteriza búlgara desplegada de emergencia logró rescatar a toda la tripulación, compuesta por siete ciudadanos ucranianos y ocho azeríes. El buque afectado es el 'Chelsea 3', de propiedad ucraniana, registrado en Odesa y que navegaba bajo bandera maltesa.

Además, durante una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad del Consejo de Ministros, las autoridades búlgaras han recibido información sobre el impacto contra un segundo buque situado a 17 millas (unos 27 kilómetros) al este de Krapets. Según los reportes del Gobierno, este segundo barco se ha hundido y, hasta el momento, solo se ha podido rescatar a un miembro de la tripulación.

Ante la gravedad de estos acontecimientos, Sofía ha notificado de urgencia los ataques a sus representantes permanentes ante la UE y la OTAN. Asimismo, el primer ministro ha asegurado tener programada una conversación con el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte.