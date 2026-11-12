Wang Yi y Rubio abordan la agenda diplomática entre China y EEUU de cara a las cumbres de APEC y del G20

Archivo - El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en una reunión en Múnich, Alemania. - Du Zheyu / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, han mantenido este miércoles una conversación telefónica para abordar el estado de las relaciones bilaterales entre ambos países y preparar los próximos contactos de alto nivel entre los presidentes Xi Jinping y Donald Trump, según han informado ambas carteras.

Durante la llamada, calificada de "positiva y constructiva" por la parte china, Wang ha destacado que la política de Pekín hacia Washington se mantendrá "estable y coherente", recordando que el impulso alcanzado tras la visita de Xi a Estados Unidos el pasado mes de septiembre responde al interés mutuo de ambas potencias.

Asimismo, el jefe de la diplomacia china ha abogado por fortalecer la cooperación, gestionar de forma adecuada las diferencias y apoyar mutuamente la celebración de la reunión de líderes del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) en China y la cumbre del G20 en Florida.

Por su parte, el Departamento de Estado de EEUU ha precisado que la conversación se ha celebrado a petición de Pekín y se ha centrado en los preparativos del próximo viaje de Trump a China para la cumbre de APEC --que se celebrará el 18 y 19 de noviembre en la ciudad de Shenzhen-- y de la posterior visita de Xi a Florida para la cita del G20 --el 14 y 15 de diciembre--.

Ambos dirigentes han reafirmado el compromiso de mantener una relación constructiva de "estabilidad" estratégica basada en el respeto, la equidad y la reciprocidad.

Asimismo, Rubio y Wang han coincidido en la importancia de los contactos al máximo nivel para avanzar en materia de paz y desnuclearización, incluyendo la posibilidad de mantener en el futuro una cumbre trilateral de líderes en la que participe también Rusia.